Kipaş Holding tüm imkanlarını seferber etti!

Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş halkının yanında olan ve binlerce depremzedenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, canla başla gece gündüz demeden ulaştırmaya çalışan Kipaş Holding, Valilik tarafından kendilerine ulaştırılan binlerce kullanılmış giyecek malzemelerini cinsiyet ve yaş gruplarına ayırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla KIZILAY ve AFAD’ın koordinasyonunda depremzedelerimize destek olmaya devam ediyor.

Ayrıca, depremin hemen sonrası Söke Organize Sanayi Sitesindeki Kipaş Kağıt fabrikasının arama kurtarma ekiplerini Kahramamaraş’a götüren ve bölgeye ilk ulaşan yardım ekibi olan Söke Turizm Acentası Aden Tur’un Mustafa Coşkun ve Atılım Coşkun idaresindeki otobüs dönüşte de Söke ye gelmek isteyen depremzedeleri ücretsiz olarak kafile halinde kente getirdi.