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Kışlık Bakımı İçin Kar Yağmasını Beklemeyin

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerini uyaran oto servisleri, küçük bakım masrafından kaçınmanın karşınıza büyük masraflar olarak çıkacağını söyledi.

Kışlık Bakımı İçin Kar Yağmasını Beklemeyin

Kışlık Bakımı İçin Kar Yağmasını Beklemeyin

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerini uyaran oto servisleri, küçük bakım masrafından kaçınmanın karşınıza büyük masraflar olarak çıkacağını söyledi.

10 Ocak 2023 Salı 08:58

Kahramanmaraş Sanayi Sitesi esnafı, içerisinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle araç sahiplerini uyararak, araç bakımlarının zamanında yapılmasının gerekliliğine dikkat çektiler.

Zamanında yapılmayan kışlık bakımlar nedeniyle biranda yaşanan yoğunluk sebebiyle oluşan talebe karşılık vermekte güçlük çektiklerini belirten oto tamircisi Emrullah Daş, "Şu anda arabaların kışlık bakımını yapıyoruz. Antifriz yağ bakımı ve balatalarını falan kontrol ediyoruz. Müşterilerin kışı rahat geçirmelerinin sağlamak için araçların kışlık bakımını yapıyoruz. kış mevsiminde olduğumuz için işletmemizde bir yoğunluk var” dedi.

Oto tamircisi Yakup Ataş ise, "Kış şartlarında müşterimiz araçlarında üşümesin donmasın diye termostatlarını yeniliyoruz. eski termostat içeriye ısı vermiyor dolayısıyla hastalanma riski var bu yüzden orijinal yeni termostat takıyoruz.kış olduğundan dolayı müşteriler bizi tercih ediyor Bu yüzden de aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Şu anda araçların periyodik kışlık bakımlarını yaptırıyoruz” diye konuştu.

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Kışlık Bakımı İçin Kar Yağmasını Beklemeyin
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