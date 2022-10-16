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Kitap Fuarı Üçüncü Gününde de Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 16 Ekim Pazar günü usta kalemler edebiyatseverlerle buluşacak. Fuarın üçüncü gününde Kahramanmaraşlı usta yazarlar Rasim Özdenören ve Mevlâna İdris’i anma programı da gerçekleştirilecek.

Kitap Fuarı Üçüncü Gününde de Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Edecek

Kitap Fuarı Üçüncü Gününde de Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 16 Ekim Pazar günü usta kalemler edebiyatseverlerle buluşacak. Fuarın üçüncü gününde Kahramanmaraşlı usta yazarlar Rasim Özdenören ve Mevlâna İdris’i anma programı da gerçekleştirilecek.

16 Ekim 2022 Pazar 11:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, üçüncü gününde de usta yazarların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi, panel ve imza günü etkinlikleriyle devam edecek. 16 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) saat 11.00’da Gazeteci – Yazar Mustafa Alyaz, saat 13.00’da Psikiyatrist – Yazar Mustafa Ulusoy, saat 14.00’da Yazar Kazım Yurdakul, saat 15.00’da Ömür Akkor ve saat 17.00’da da Araştırmacı – Yazar Emine Şenlikoğlu söyleşi ve imza günü etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Mevlâna İdris ve Rasim Özdenören Anılacak

Kitap ve Kültür Fuarı’nın üçüncü gününde, ebediyete göç etmiş Kahramanmaraşlı usta yazarlar Rasim Özdenören ve Mevlâna İdris’i anma programı da gerçekleştirilecek. Saat 15.00’da Doç. Dr. Selim Somuncu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda Süleyman Ceran ve Üzeyir İlbak, usta yazar Rasim Özdenören’i anlatacak. Saat 17.00’da gerçekleştirilecek panelde ise Mevlâna İdris’in hayatı ve Türk edebiyatına katkıları farklı açılardan ele alınacak.

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Kitap Fuarı Üçüncü Gününde De Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Edecek
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