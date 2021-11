KMESOB başkanı Kuybudan MADO’ya destek!

Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, yaşanan olaya açıklık getirerek şunları söyledi.



“Geçtiğimiz ay Uygur Derneklerinin MADO'nun Ankara Çukurambar'daki şubesinde yapmak istedikleri basın bildirisi okuma talepleriyle alakal yanlış anlaşılmadan kaynaklanan sorunla İlgili MADO Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Sait Kanbur ağabeyimizin; günlerdir basında yeni söylenmiş bir laf gibi lanse edilen aslen 2019 yılı öncesinde Çin ziyareti sırasında YİWU valisi ve belediye başkanıyla aralarında geçen muhabbete istinaden söylemiş olduğu "ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de çinliyim" açıklaması bir ticari söylemdir.

Kesinlikle amacı uygur türkü kardeşlerimizi dışlamak değildir. Açıklama olaydan yıllar önce konuşulmuş olup bugün amacın dışında kullanılmaktadır. Yüz kerede sürçülisan edilmiş olsa da MADO'ya sahip çıkmak ilimizin ve ülkemizin görevidir.

MADO sağladığı istihdamla, ürettiği katma değerle ve hayırseverliği ile ilimizin Türkiye ye Türkiye'mizin dünyaya açılan kapısıdır.

Her zaman olduğu gibi bugünde uygur türklerimizle ilgili yardım ve destek gerektiğinde hiç düşünmeden başı çekecek bir firmamızdır.

Özellikle haksız eleştirilerde bulunan sanat camiasından bir takım ünlü isimlerin MADO'yu eleştirmek haddi değildir, tam tersi hadsizliğidir.

MADO ailesinin milliliğine vatansever ve hayırsever kişiliklerine şahidiz, bu şahitliği bu dünyada da öbür dünyada da gururla ve şerefle yapar.

Bu konuda ödenecek bir bedel varsa gururla ve şerefle ortak oluruz. Dünyanın 33 ülkesine şube açarak Türk Bayrağını ve Türk kültürünü götüren 4. kuşak dondurma ustası Mehmet Sait Kanbur, ahilik kültüründen gelen, ahilik kültürünü yaşatan bir ustadır. Yaşı benzemesin şu an bu ülkenin Sakıp Sabancı’sı Mehmet Sait Kanbur'dur.



Eğer bizim milletimiz rahmetli büyüğümüz Sakıp Sabancı’ya kötü diyebiliyorsa kıymetli büyüğümüz Mehmet Sait Kanbur'a da kötü desin, eğer iyi diyorsa her ikisine de iyi desin çünkü her ikisi de yerli ve milli değerlerine sahip, dinine ve kültürüne bağlı, milletine hizmet etme, istihdam yaratma, devletini ve milletini güçlü kılma yolunda yarışan insanlardır.

Bizler bunun en büyük şahitleriyiz. Bizler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Teşkilatı olarak; dünyanın bir çok ülkesinde Türk adını ve türk kültürünü en iyi şekilde temsil ederek tanıtan MADO ailesinin her zaman yanındayız. Kahramanmaraş’ımızda ve Türkiye’mizin her ilinde, tüm dünyada yaşayan Türk hemşerilerimizden MADO Ailesine sahip çıkmalarını ve destek olmalarını bekliyoruz.”