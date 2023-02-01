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KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi, 3. Olağan Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk meclis toplantısında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişareler yapıldı.

KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı

KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi, 3. Olağan Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk meclis toplantısında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişareler yapıldı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 11:57

KMTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanları katıldı. Ocak ayında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda açılış konuşmasını Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan yaptı. 2023 yılının ilk meclis toplantısını yaptıklarını belirten Arıkan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

ARIKAN: “KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK BİR ÜRETİM GÜCÜNE SAHİP”
Arıkan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin ilk bin firması arasında 40’ın üzerinde firması var. Bu bakımdan Kahramanmaraş büyük bir üretim gücüne sahip. Şehrimiz başta tekstil ve çelik mutfak eşyası olmak üzere birçok sektörde Türkiye’nin üretim gücünde önemli bir konuma sahip. Kahramanmaraş olarak hedefimiz Türkiye’nin en gelişmiş ilk 10 il arasına girmek. İnşallah hep birlikte çalışarak bu hedeflerimize ulaşacağız.”

BULUNTU: “ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCESİNİ ALIYORUZ”
Arıkan’ın konuşmasının akabinde meclis üyelerine Ocak ayında yaptıkları faaliyet ve çalışmalarla ilgili sunum yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim olarak yaptıkları çalışmaların neticelerini aldıklarını söyledi. Meclisin her bir üyesinin kendilerinin çalışma ekibi olduğunu vurgulayan Buluntu, “Hangi sektör olursa olsun meclis üyelerimiz; konusunda uzman, kendi sektörünü temsil eden ve bizimde ciddi çalışma partnerimiz olan kişilerdir. Dolayısıyla bizler ne kadar güçlü olursak Ticaret ve Sanayi Odası da o kadar güçlü olur. Hangi sektörün sorunu olursa olsun tüm komitelerle beraber biz bu sorunları gücümüzün yettiği ölçüde çözmek için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARIYLA İLGİLİ TEKNİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK”
Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ocak ayı içerisinde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’u ziyaret ettik. Ziyaretimiz öncesi 15 gün boyunca teknik bir çalışma gerçekleştirdik. Teknik çalışma neticesindeise ziyaretimizdetekstil sektörümüzün sorunlarını detaylı bir şekilde sayın bakanımıza aktardık.Ticaret bakanımızı ziyaret etmemizin ardındanCumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile TBMM Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş ile bir araya geldik.

“ENERJİ İNDİRİMİ İÇİN BAKANLARIMIZA VE MİLLETVEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Bakanlarımızla olan toplantılarımızda enerji maliyetleriyle ilgili konulara değindik. Görüşmelerimizin neticesinde bakanlarımız sanayide kullanılan elektrik ve doğalgazda indirim sözü verdi. Akabinde ise sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza indirim geldi. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu indirimler peyderpey devam edecek. Bu konuda milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ımızı ve sektörlerimizi ilgilendiren konular için bizimle beraber gayret gösteriyorlar. Bizim her sorunumuzu ve talebimizi de Ankara’da ilgili mercilere aktarmak için gereken çabayı sarf ediyorlar.”

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KMTSO 3. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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