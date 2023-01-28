KMTSO’nun Ankara temasları sonuç verdi! Sanayide doğalgaz ve elektriğe indirim geldi!

Buna göre; BOTAŞ, Şubat ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş ekonomisinin büyümesi, gelişmesi ve kabuklarını kırarak, Türkiye ihracatında yerini sağlamlaştırması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren KMTSO öncülüğündeki Kahramanmaraş iş dünyasının ziyaretleri meyvelerini veriyor. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis Başkanvekili Mahmut Arıkan, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet,geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le bir araya gelmiş, başta enerji maliyetlerinin çözümü olmak üzere kentin taleplerini iletmişti.

İNDİRİM MÜJDESİ BOTAŞ’TAN GELDİ

Yapılan ziyaretlerin ardından ise sanayide elektrik ve doğalgaza indirim müjdesi geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şu açıklamalara yer verildi: “1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Büyük Sanayi Kuruluşlarıtarafındankullanılandoğal gazın toptan satışfiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlıdoğal gaz toptan satışfiyatında %16,67 oranındaindirim yapılmıştır. Diğer taraftan, sanayide kullanılandoğal gaz satışfiyatında 2022 Ekim ay esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarındaindirim yapılmıştır.”

BULUNTU:“ŞEHRİMİZİN HAK ETTİĞİ YERDE OLMASI İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Yapılan indirimler bizim için çok önemli.Ankara ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a şunu anlattık; biz kar elde etmek istemiyoruz. Ama tesislerimiz ayakta kalsın dedik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan ve bakanlarımızdan talep ettiğimiz enerji indirimi konusunda çok şükür netice aldık. Kendilerine Kahramanmaraş iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz.Bundan sonraki süreçte de şehrimiz adına ziyaretlerimizi sürdürüp, tüm paydaş kurumlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımızın hak ettiği yerlerde olması için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

NARLI: “HÜKÜMETİMİZE VE BAKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ise, “Ankara ziyaretlerimiz sonrası müjde aldık. Bu kapsamda sanayide enerji indirimi geldi. Sayın Başkanımız Mustafa Buluntu’nun ve yönetim kurulu üyelerimizin çok büyük emekleri var. İndirim kararıyla ilgili hükümetimize, bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu indirimlerin inşallah devamı gelecek. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.