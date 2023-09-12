Koç kristal’in minikleri kartepe’de 3. Oldu

U9-U10-U11-U12-13-14 ve u15 kategorilerinde 1-5 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Koç Cristal spor Oynadığı özel maçlarda adını yarı Finale yazdırmasını bilmiş ve Kahramanmaraş’ın Gurur kaynağı olmuştu.

Türkiye’den Beşiktaş, Sakarya ve Başakşehir ve Kahramanmaraş Koç Cristal Futbol takımının davet edildiği 28 Uluslararası takımın katılım sağladığı 5. Kartepe Cup Futbol Turnuvasında Kahramanmaraş ekibi Turnuvanın 3’cü takımı oldu.

Rıdvan Tolu ve Mehmet Koç’un ekibi olan Minik Yıldızlar kategorisindeki bu organizasyonda yer alan Koç Cristal spor Oynadığı özel maçlarda adını yarı Finale yazdırmasını bildi. Kartepe 5. CUP Futbol Turnuvası 2013 Yılında Deprem Bölgesinin ana merkezi olan Kahramanmaraş’ın Yıldız takımı Koç Cristal Futbol Kulübünü davet etmişti. Oynadığı tüm takımları eleyen Teknik Adam Mehmet Koç’un Yıldız ekibi adını yarı finallere yazdırmasını bildi. Özel takımların katılım sağladığı Turnuvada Kahramanmaraş ekibi CITY Sport, Kınder Brasov, Davıncı Academi, Talented FA, Academi Les Stars’d Unıon, FC Beırut, Hisareyn Spor ekipleri gibi güçlü ve yabancı ülke takımları ile karşı karşıya geldi ve Turnuvada 3. Lük kupasını göğüsledi.

Kartepe’nin futbolla özdeşleşen zirvesinde, muhteşem bir atmosferde gerçekleşen turnuva süresince U9, U10, U11, U12, U13, U14 ve U15 kategorilerinde 111 maçta 500’ün üzerinde gol sevinci yaşandı.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Koç Cristal Spor Kulübü Teknik Patronu Mehmet Koç, turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Uluslararası 5. Kartepe Cup’ta 9 yaş grubunda Birçok ülkeden 32 takımın olduğu kaliteli ve keyifli bir turnuva izledik” dedi.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş Üssü Deprem nedeniyle geçen 6 aylık aranın değerlendirmesini de yapan Koç; “Maalesef daha önce pandemi ardından şehrimizde yaşanan Deprem nedeni ile çocuklarımızın futbol gelişimine etkilerini de seyretme imkanı buluyoruz. Bu anlamda bu turnuva takım için de bu etkileri görme ve sorunları tespit etmek için güzel bir fırsat oldu” şeklinde konuştu.