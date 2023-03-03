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Konteyner çarşıdaki işyerleri için tahsis başvuruları başladı

Elbistan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde eski Kral Camii arsasında yapımı süren “Konteynır Çarşı” da yer alan 90 konteynır için işyeri tahsisi yapılacak.

Konteyner çarşıdaki işyerleri için tahsis başvuruları başladı

Konteyner çarşıdaki işyerleri için tahsis başvuruları başladı

Elbistan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde eski Kral Camii arsasında yapımı süren “Konteynır Çarşı” da yer alan 90 konteynır için işyeri tahsisi yapılacak.

03 Mart 2023 Cuma 11:49

Başvurular, Afet Koordinasyon Merkezi (Fatih İlkokulu) 1. katta bulunan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın ofisine 26 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar yapılabilecek. Talep sahibi esnaflar, bizzat veya varsa noter tasdikli vekaletname ile vekili tarafından başvuru yapabilecek. Başvurular ve tahsis işlemleri Koordinatör Vali tarafından görevlendirilen “Tahsis Komisyonu” tarafından yürütülecek.

Başvuruların, Konteynır Çarşı’da yer alması öngörülen meslek gruplarına ayrılmış işyeri kontenjanından fazla olması durumunda; başvurucular arasında noter huzurunda 26 Şubat Pazar günü saat 14.00’te kura çekilişi yapılacak.

Başvuru yapacakların; deprem öncesinde, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasına veya Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odasına veya diğer esnaf ve sanatkar odalarından birine kayıtlı olmak ve tahsis edilecek işyeri meslek gruplarından biriyle fiilen iştigal etmiş olması, işyerinin, depremde tamamen yıkılmış, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olması, tahsis tarihinden itibaren en geç 5 iş gününde, mesleği icra etmeye yönelik mal, malzeme ve dükkân için ekipmanı yerleştirerek, tahsis edilecek işyerini derhal faaliyete geçirebilir durumda olması şartları aranacak.

Konteyner Çarşı’da yer alacak sektörler ise şu şekilde olacak: “5 adet lokanta, 5 adet kebap-dürüm salonu, 1 adet kahvaltıcı, 3 adet simit-poğaça-fırın mamulü, 2 adet şarküteri, 2 adet büfe, 3 adet çay ocağı, cep telefoncu 3 adet, 3 adet iç giyim, 2 adet giyim mağazası, 3 adet kasap, 3 adet tavukçu, 5 adet bakkal, 2 adet manav, 5 adet berber, 3 adet tatlıcı, 2 adet kuruyemiş, 2 adet ayakkabıcı, 1 adet köşker, 2 adet terzi, 2 adet eczane, 1 adet gözlükçü, 1 adet medikalci, 1 fotoğrafçı, 3 adet züccaciye, 1 adet kozmetik, sıhhi tesisat 3 adet, 3 adet doğal gaz tamirat, 3 adet elektrikçi-tamirat, 2 adet elektronik-tamirat, 2 adet beyaz eşya-tamirat, 3 adet anahtarcı, 1 adet bayan kuaförü, 2 adet kırtasiye, 2 adet sigortacı ve 3 adet de nalbur.”

Bilgi almak isteyenler, Yüksel Gözüdeli– 05424848781 ve Kemal Şahin – 05426712665

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Konteyner çarşıdaki Işyerleri Için Tahsis Başvuruları Başladı
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