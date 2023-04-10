Konteyner çarşılar hizmete başladı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, büyük felaketin yaralarını sarma adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Esnafın yaralarının sarılması ve şehrin ekonomik olarak ayağa kalkması adına da çalışmalar yapıldığını hatırlatan Başkan Okay, bu çalışmaların başında da konteyner çarşıların geldiğini ifade etti.

Esnafın ticaretini bu alanlarda yapabileceğini aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “Esnafımızın ticaretlerini sürdürmeleri adına konteyner çarşılarımız faaliyete geçti. Bizlerde alışverişimizi bu alanlardan yapıyoruz. Esnafımızın ayağa kalkması ve ekonomik bir canlılık olması açısından bu konu çok önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu hususta duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Hep birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.”