KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi

Bayramlaşma törenine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım:“Bayramlar milletleri var eden birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yüksek seviyede yaşandığı önemli günlerdir. Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı bu günlerde diğer bayramlardan farklı olarak bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram kutladık. Depremin yaralarını sararak bu zor süreci hep birlikte aşma gayreti gösterdik. KSÜ ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirinden değerli akademik ve idari personelimizle bayram coşkusunu bir nebzede olsa yaşamak istedik. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bayramların insanlığa huzur ve sevinç getirmesini dilerim.” dedi.

Tören sonunda KSÜ ailesiyle bayramlaşma merasimi düzenlenerek sunulan ikramlar eşliğindegünün anlam ve önemine yönelik sohbette bulunuldu.