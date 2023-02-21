KSÜ Avşar yerleşkesi depremzedelere ev sahipliği yapıyor!

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren başta üst kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde harekete geçen Üniversitemiz, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH), Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri ile tüm fakülte binalarında depremzedelere destek vermeye başlamıştır.

Üniversite yönetimi, KSÜ personeli ve yardım gönüllüleri aracılığıyla yaraların sarılması için öncelikle depremde yaralananlara acil müdahalede gerekli koordinasyonlar sağlanmıştır. KSÜ Avşar Yerleşkesinde felaketin ilk gününden itibaren çalışmalara başlayan KSÜ Ailesine birçok kurum, kuruluş, vakıf ve dernek destek vermiştir. Deprem sonrası tüm Türkiye’den vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz ile dünyanın değişik yerlerinden bölgeye akın eden yardımlarla yaraların sarılması için arama kurtarma çalışmalarına başlanmış, dışarıda kalan depremzedelere yardım eli uzatılmıştır.

KSÜ Avşar Yerleşkesinde başta bebekler ve çocuklar olmak üzere tüm depremzedelere yönelik çadır kurulması, kahvaltı, sıcak yemek, barınma ve temizlik için gerekli ihtiyacın temini çalışmaları gerçekleştirilmiştir. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “İlk günden itibaren depremzedelerin yardımına koşan resmi ve gönüllü kuruluşlar güvenliğin sağlanması, temizlik, gıda ve barınma sorunlarının çözümü konusunda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuna yakışan gayretler sergilemiştir. Devletimiz bu felakette ortaya çıkan yaraların sarılması amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir. Bu zor günlerde bize her türlü desteği veren tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, bireysel veya kurumsal olarak depremzedelerin yardımına koşan özel sektör temsilcilerine, üniversitemizin vefakâr akademik ve idari personeline çok teşekkür ediyorum.” dedi.