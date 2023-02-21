Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...

KSÜ Avşar yerleşkesi depremzedelere ev sahipliği yapıyor!

Kahramanmaraş ve çevre illerinde büyük yıkıma neden olan, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında ilk sırada gösterilen, merkez üssü Kahramanmaraş olup, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesini depremzedelere açmıştır.

KSÜ Avşar yerleşkesi depremzedelere ev sahipliği yapıyor!

KSÜ Avşar yerleşkesi depremzedelere ev sahipliği yapıyor!

Kahramanmaraş ve çevre illerinde büyük yıkıma neden olan, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında ilk sırada gösterilen, merkez üssü Kahramanmaraş olup, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesini depremzedelere açmıştır.

21 Şubat 2023 Salı 14:19

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren başta üst kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde harekete geçen Üniversitemiz, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH), Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri ile tüm fakülte binalarında depremzedelere destek vermeye başlamıştır.

Üniversite yönetimi, KSÜ personeli ve yardım gönüllüleri aracılığıyla yaraların sarılması için öncelikle depremde yaralananlara acil müdahalede gerekli koordinasyonlar sağlanmıştır. KSÜ Avşar Yerleşkesinde felaketin ilk gününden itibaren çalışmalara başlayan KSÜ Ailesine birçok kurum, kuruluş, vakıf ve dernek destek vermiştir. Deprem sonrası tüm Türkiye’den vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz ile dünyanın değişik yerlerinden bölgeye akın eden yardımlarla yaraların sarılması için arama kurtarma çalışmalarına başlanmış, dışarıda kalan depremzedelere yardım eli uzatılmıştır.

KSÜ Avşar Yerleşkesinde başta bebekler ve çocuklar olmak üzere tüm depremzedelere yönelik çadır kurulması, kahvaltı, sıcak yemek, barınma ve temizlik için gerekli ihtiyacın temini çalışmaları gerçekleştirilmiştir. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “İlk günden itibaren depremzedelerin yardımına koşan resmi ve gönüllü kuruluşlar güvenliğin sağlanması, temizlik, gıda ve barınma sorunlarının çözümü konusunda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuna yakışan gayretler sergilemiştir. Devletimiz bu felakette ortaya çıkan yaraların sarılması amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir. Bu zor günlerde bize her türlü desteği veren tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, bireysel veya kurumsal olarak depremzedelerin yardımına koşan özel sektör temsilcilerine, üniversitemizin vefakâr akademik ve idari personeline çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taziye Evlerinde Çamaşır Yıkama ve Duş İmkânı
Taziye Evlerinde Çamaşır Yıkama ve Duş İmkânı
Karacasu’ya konteyner kent inşa ediliyor!
Karacasu’ya konteyner kent inşa ediliyor!
Kahramanmaraş’ta fırınlara 140 ton un desteği!
Kahramanmaraş’ta fırınlara 140 ton un desteği!
Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarI sürüyor!
Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarI sürüyor!
Enkaz Alanları Salgın Hastalıklara Karşı İlaçlanıyor
Enkaz Alanları Salgın Hastalıklara Karşı İlaçlanıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber