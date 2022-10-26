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KSÜ ile Türkiye İş Bankası arasında ‘Maaş ve Promosyon Protokolü’ imzalandı
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KSÜ ile Türkiye İş Bankası arasında ‘Maaş ve Promosyon Protokolü’ imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Türkiye İş Bankası arasında “Maaş ve Promosyon Ödeme” protokolü imzalandı.

KSÜ ile Türkiye İş Bankası arasında ‘Maaş ve Promosyon Protokolü’ imzalandı

KSÜ ile Türkiye İş Bankası arasında ‘Maaş ve Promosyon Protokolü’ imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Türkiye İş Bankası arasında “Maaş ve Promosyon Ödeme” protokolü imzalandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:36

Rektörlük makamında gerçekleşen törende imzalar Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Türkiye İş Bankası Kahramanmaraş Kurtuluş Şubesi Müdürü Sohbet Dinç tarafından atıldı.

İmza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Cuma Ay ve banka yetkilileri de yer aldı.

Yapılan promosyon ihalesinde en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ile imzalanan protokole göre personel maaş ödemelerini 01.01.2023-31.12.2026 tarihleri arasında 4 yıl boyunca Türkiye İş Bankası yapacak.

Türkiye İş Bankası ayrıca ihalede belirlenen ve bir defaya mahsus verilecek olan 33.050 (otuz üç bin elli) TL’lik promosyon bedelini ise ilk maaş ödemesini (15.01.2023) takip eden günlerde personelin banka hesaplarına yatıracak.

Son Güncelleme: 26.10.2022 18:23
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KSÜ Ile Türkiye İş Bankası Arasında ‘Maaş Ve Promosyon Protokolü’ Imzalandı
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