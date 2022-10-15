KSÜ yönetimi Expo 2023 alanında toplandı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin (KSÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirildi. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve akademisyenler katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı’nın tamamlanmasıyla birlikte misafirlerini ziyaret etti. Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi özelinde belediye hizmetlerine ilişkin bilgiler verdi. EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından alan gezisiyle de projelerdeki son durum yerinde görüldü.

“Tanıtım eksikliğimizi gidereceğiz ve sürekli ziyaretçi gelmesini temin edeceğiz”

Toplantının ardından katılımcılara EXPO 2023 Alanı ve projeler hakkında bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Alanı’nın çok daha önemli toplantılara ev sahipliği yapacağını söyledi. EXPO 2023 ile kentin tanıtım eksikliğinin çözüleceğini vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Alptekin Yasım, rektör yardımcılarımız ve akademisyenlerimizin katılımıyla EXPO 2023 Alanı’mızdaki Arasta Çarşısı’nda düzenlendi. Biz de elimizden geldiğince ev sahipliği yapmaya gayret ettik. Bu vesileyle de EXPO 2023 Alanımızı ve projelerimizi anlatma imkanı bulduk, buradaki projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdik. Biz burayı sadece altı aylık EXPO dönemi için yapmadık. Sürekliliği sağlamak için yaptık. Yani sürekliliği sağlayacak projeler ekledik. Bunlarla da Kahramanmaraş halkımızı ve dışarıdan gelecek misafirlerimize senelerce kullanılacak bir mekan oluşturmak için gayret ettik. Şehrimizin en büyük eksikliği tanıtımdı, EXPO ile bir taraftan o tanıtım eksikliğimizi gidereceğiz, bir taraftan da sürekli ziyaretçi gelmesini temin etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni kentleşme modeliyle Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz”

Tanıtım sorununu çözerken, yeni kentleşme modeliyle Türkiye’ye örnek olacaklarını da ifade Başkan Mahçiçek, “Bir taraftan EXPO 2023’le tanıtım, diğer taraftan da geleceğe yön verecek ve model olacak kentleşme modeliyle Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Allah ömür verirse tüm bu projelerimizi dönemimizin sonuna kadar yapacağız. İnanıyorum ki Kahramanmaraş’ı geleceğe taşıyacak projeler bunlar. Her şeyimiz var ama kimse bilmiyor, ya da bunları verimli kullanamıyoruz. İşte bu tanıtım, turizm ve buradan kaynaklı maddi girişle şehrimizin tamamına EXPO’nun getirilerini yayacağız. Bugün bizleri burada onurlandırdınız, çok teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımız çok heyecanlı, çok özverili ve şehrimiz için bir şeyler yapma gayreti içerisinde”

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Başkan Mahçiçek’e ev sahipliği ve EXPO 2023 ile projelere ilişkin bilgilendirmesi sebebiyle teşekkür ederek, “EXPO 2023 muhteşem bir proje. Alanı gördük, resmen deniz sayılabilecek büyüklükte bir alan var. Başkanımız sonrasında EXPO 2023 alanındaki diğer projeleri anlattı. Kendisi gerçekten Kahramanmaraş’ın tanıtımına çok büyük faydası olacak hatta belki de Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak bir proje yapıyor. Başkanımız çok heyecanlı, çok özverili ve şehrimiz için bir şeyler yapma gayreti içerisinde. Biz de elimizden geldiği kadar onun yanında olacağız. Burada Türkiye’ye örnek olacak projeler var örneğin Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi bunlardan bir tanesi. Su sporlarının tamamı burada yapılabilecek. Başkanımız tebrik ediyoruz, heyecanla Nisan ayını bekliyoruz” dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.