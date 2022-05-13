KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, pandemi sürecindeki üstün çabaları ve başarılarından dolayı hemşirelerimizin herkesin takdirini kazandığını belirtti.

Sağlık ve eğitimin birbirini tamamlayan, kutsal meslekler olduğunu belirten Rektör Can, “Başta üniversitemizde görev yapan sağlıkçılarımız olmak üzere, ülkemizin her köşesinde görev yapan tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehtap Sönmez ise yaptığı konuşmada, “Yaşamın başlangıcından ölüme kadar sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi edici ve hatta rehabilite edici sağlık hizmetlerinin merkezinde bulunan bir meslektir hemşirelik. Uluslararası Hemşireler Birliği’nin 2022 yılı temasında küresel sağlığın güvence altına alınması için hemşirelere değer verilmesi ve haklarının savunulması gerektiği vurgulanmıştır. Bugün burada hemşireler günü münasebeti ile başta kliniklerde özveri ile çalışan hemşirelerimizin, hemşire adayı öğrencilerimizin, hemşire akademisyenlerimizin hemşireler gününü kutluyor ve hemşirelerin değerinin verildiği ve haklarının savunulduğu bir gelecek temenni ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Behice Erci ve Prof. Dr. Sermin Timur Taşhan, “Hemşirelikte kanıt temelli yaklaşım kanıtın faydaları ve uygulamaya yansıtılması” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Etkinliği, hemşirelik öğrencilerinin oluşturduğu grubun gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sona erdi.