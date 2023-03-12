Ksü’den harç parası açıklaması!

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan KSÜ’lü Depremzede Öğrencilerden Harç Parası talep edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

03 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde "Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerden durumlarını belgelemeleri kaydıyla; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmaküzere Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemelerinden muaf tutulmuşlardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığımızın söz konusu Kararnamesi Olağanüstü Hal Kapsamına giren illerdeki üniversitelerde halen öğrenci olanlar için geçerlidir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesindeki tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerimizden hiçbir öğrenim ücreti talep edilmemektedir.

Bununla birlikte Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde mezunlar için başlatılmış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bahar döneminde de devam etmektedir. Ayrıca 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulunun izniyle üniversitemizde açılan ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve ülkemizin değişik illerinden gelen öğrencileri kapsayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı üniversitemiz öğrencileri için düzenlenen bir program niteliğinde olmayıp, tamamen kurs niteliği taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu programa kaydını yaptıranlardan; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Kısacası, söz konusu haberde yer alan ücret, sertifika ücreti olup kesinlikle harç veya öğrenim ücreti değildir.

Yaşanılan deprem felaketi dolayısıyla öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları önceliğimiz olup, Üniversitemizde bu bağlamda her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.