Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!

Ksü’den harç parası açıklaması!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Harç Parası iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ksü’den harç parası açıklaması!

Ksü’den harç parası açıklaması!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Harç Parası iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

12 Mart 2023 Pazar 12:05

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan KSÜ’lü Depremzede Öğrencilerden Harç Parası talep edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

03 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde "Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerden durumlarını belgelemeleri kaydıyla; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmaküzere Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemelerinden muaf tutulmuşlardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığımızın söz konusu Kararnamesi Olağanüstü Hal Kapsamına giren illerdeki üniversitelerde halen öğrenci olanlar için geçerlidir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesindeki tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilerimizden hiçbir öğrenim ücreti talep edilmemektedir.

Bununla birlikte Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde mezunlar için başlatılmış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bahar döneminde de devam etmektedir. Ayrıca 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulunun izniyle üniversitemizde açılan ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve ülkemizin değişik illerinden gelen öğrencileri kapsayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı üniversitemiz öğrencileri için düzenlenen bir program niteliğinde olmayıp, tamamen kurs niteliği taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu programa kaydını yaptıranlardan; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Kısacası, söz konusu haberde yer alan ücret, sertifika ücreti olup kesinlikle harç veya öğrenim ücreti değildir.

Yaşanılan deprem felaketi dolayısıyla öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları önceliğimiz olup, Üniversitemizde bu bağlamda her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Ksü’den Harç Parası Açıklaması!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş depremi
Kahramanmaraş depremi
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Kırgız Çadırında ‘Tek Yürek’ Oldular
Kahramanmaraş’ta çadır kentlerde yangına karşı önlem!
Kahramanmaraş’ta çadır kentlerde yangına karşı önlem!
Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır
Dulkadiroğlu’nda Konteynır Çarşılar Hazır
Mahmut Yardımcıoğlu’ndan 6’lı masa eleştirisi! ‘Mış gibi’ yapanı her zaman ayırt etmiştir!
Mahmut Yardımcıoğlu’ndan 6’lı masa eleştirisi! ‘Mış gibi’ yapanı her zaman ayırt etmiştir!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber