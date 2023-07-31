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KSÜ’den Robocoop projesi!

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nün yürütücüsü olduğu AB Erasmus+ K220 Robot Cooperation "RoboCoop" projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

KSÜ’den Robocoop projesi!

KSÜ’den Robocoop projesi!

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nün yürütücüsü olduğu AB Erasmus+ K220 Robot Cooperation "RoboCoop" projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:34

Ziyareti sırasında RoboCoop Projesi kapsamında KSÜ’ye kazandırılan Sosyal İnsansı Robot Pepper ile yapılan Ar-Ge faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör YAsım, Pepper Robotla diyalog kurarak geliştirme sürecindeki uygulamaları da deneyimledi.

İncelemeleri sonucunda RoboCoop projesi kapsamında robotik ve yapay zeka alanında oluşan tecrübe, bilgi birikimi ve altyapının özellikle KSÜ öncülüğünde gerçekleşmesinin önemine değinen Rektör Yasım proje ekibini kutladı.

Oluşan bilgi birikimi ve insan kaynağının en kısa zamanda daha uygun laboratuvar şartlarına kavuşarak çalışmalarına devam etmesi konusunda desteklerini ifade etti.

Robot Cooperation "RoboCoop" Projesi ile ilgili bilgi edinmek ve takip etmek için proje web sayfası (http://robotcooperation.com) takip edilebilir.

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KSÜ’den Robocoop Projesi!
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