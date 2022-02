KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek

TÜBİTAK 8. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve başvurusu yapılan “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü-Bilime Yolculuk” projesinin uygulanmasında öğrenci ve öğretmenlerin üniversite imkânlarından faydalanmasının sağlanmasını amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne üniversitemizce altyapı ve uzman personel desteği sağlanması, projenin tanıtımı ve duyurulması konusunda destek sağlanması amaçlanıyor.

KSÜ yönetimi olarak şehrimizdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla yakın ve verimli işbirliklerini önemsediklerini, Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayacak her türlü faaliyet için kurum ve kuruluşlarla güçlü ve sürdürülebilir işbirliklerine her zaman hazır olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu anlamda çok sayıda işbirliğine imza attıklarını söyledi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da KSÜ ile yürütülen verimli işbirliğini geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, işbirliğinin geliştirilmesine öncülük eden ve bu manada yürütülen projelere desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu.