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LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz, Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı Göleti'nde sultan kayıkları ile gezdirildi.

LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi

LGS birincileri Ceyhan Nehri'nde "sultan kayıkları" ile gezdirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz, Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı Göleti'nde sultan kayıkları ile gezdirildi.

24 Temmuz 2020 Cuma 15:22

LGS birincileri, Pınarbaşı'ndaki Mükrime Hatun Sosyal Tesisleri'nde aileleri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Başkan Gürbüz, Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz ile ailelerini tebrik etti. Gürbüz, şehri iyi bir şekilde temsil ettikleri için öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Daha sonra Gürbüz, öğrencileri sultan kayığı ile Pınarbaşı Göleti'nde gezdirdi.

Elbistanlı öğrencilerin şehri gururlandırdıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, 42 ilden Türkiye birincisi çıktığını, Elbistan'dan da iki öğrencinin tam puan alarak birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Elbistan'ın eğitim kalitesi bakımından iyi bir noktada olduğuna dikkati çeken Gürbüz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında da şehrimizi ve ailelerini gururlandıracaklarını, yeni başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Önemli bir başarı, bunun taçlandırılması adına bugünü onlarla geçirmek istedik. Kendileri ile gurur duyduğumuzu, şehrin gurur duyduğunu ifade ettim. Elbistan’a eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldı. Eğitim altyapısını güçlendirdiğinizde işte bu şekilde Türkiye birincileri çıkartıyorsunuz. Bunun için de ben hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın destekleriyle okulların altyapısının güçlendirildiğini, son altı yılda ilçeye 30 okul, 500 derslik kazandırıldığını ifade eden Gürbüz, "Elbistan'da eğitimin altyapısı gerçekten çok güçlü. Sayın Bakanımız Mahir Ünal'a ve bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

LGS birincileri İsmail Yalçınöz ve Zehra Çelebi de gösterdiği ilgi ve gezi için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

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KahramanmaraşLgsBirinci
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