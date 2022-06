Lösev Kahramanmaraş’ta Gönüllere Dokundu

LÖSEV yıl boyunca ve vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta LÖSEV’e kayıtlı 50 aileye Lösemi ve Kanser hastalığını tedavi sürecinde önemli bir yere sahip olan Et ve Et Ürünleri Dağıttıldı.

“LÖSEMİ VE KANSER HASTALARINDA İYİLEŞMEYİ SAĞLAYACAK EN ÖNEMLİ ETKEN PROTEİN HAYATİ ÖNEM SAĞLIYOR”

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıdığını ifade eden LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Bahar Ardıç, “Bugün LÖSEV’e kayıtlı ailelerimize et dağıtımımız var. Yaklaşık 400 kilo et dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı bu anlamda bizim için potansiyeli çok yüksek olan dönem. Çünkü ailelerimize yardımlarımızı en fazla iletebildiğimiz dönem kurban dönemi. Ve kanser tedavisinde özellikle kemoterapi görürken protein desteği çok önemli. Bu yüzden et dağıtımları bizler için çok değerli. Sizler de www.losev.org.tr veya herhangi bir banka şubesinden LÖSEV'e kurban bağışı yaparak ailelerimize destek olabilirsiniz. Yapılan ve yapılacak olan yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

YETERSİZ PROTEİN LÖSEMİ VE KANSER HASTALIĞININ İYİLEŞMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Yetersiz protein alımı; hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direnci azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan daha fazla protein ihtiyacı olduğunu belirten LÖSEV Orta Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kahramanmaraş Bölge Sorumlusu, Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Soylu, “Bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz. Kahramanmaraş ilimizdeki kayıtlı hastalarımıza et dağıtımına geldik. Onlara protein desteği sağlamak maksadıyla sürekli et dağıtımlarında bulunuyoruz. Kanser tedavisinde protein desteği ve düzenli beslenmek çok önemli bir unsur, bu süreçte onları desteklemek için sürekli olarak onlara protein desteğini ve besin desteklerinde bulunuyoruz. Şimdi kayıt ailelerimiz geldi. Gönüllülerimiz kayıtlı ailelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte çok güzel bir alanda hayırlı bir işe vesile olduk bizler de. Her kurban lösemili bir çocuğa bir can sloganımızla buradayız. Şu an 50 kişilik bir dağıtımımız oldu. Her ay et dağıtımımız oluyor. Kahramanmaraş’ta ikamet eden tüm hastalarımıza etlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye çapında 81 ilimize şu an eş zamanlı olarak et dağıtımlarımız devam etmekte. Kurban Bayramı lösemili çocuklara can sloganıyla kurban bayramı yardım dönemimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu gibi dini duyguların daha yoğun yaşandığı dönemler bizler için oldukça önemli. Çünkü lösemili çocuklarımıza ve kanser tedavisi gören hastalarımıza et desteğimiz sağlamak için en verimli dönem bu dönem oluyor. Hem bağış açısından bizlere bağışlanan kurbanlar yıl boyunca çocuklarımıza ve hastalarımıza taze et olarak gönderilmekte” dedi.