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Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar, Yeniden Refah Partisinden Dulkadiroğlu İlçesi Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar, Yeniden Refah Partisinden Dulkadiroğlu İlçesi Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

04 Ekim 2023 Çarşamba 09:08

Akpınar adaylık için şöyle konuştu;

“Dulkadiroğlu ilçemizi tüm ülkemize tanıtmak, layık olduğumuz yatırımı alabilmek, deprem sonrası yıkılan şehrimizi ayağa kaldırmak, yaralarımızı beraber sarabilmek, kadrolarımızla birlikte gece gündüz demeden milletimizin tercümanı olmak için, Yeniden Refah Partisinden, Dulkadiroğlu İlçesi Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurmuş bulunmaktayım…

Şehrimizin asıl sahibi milletimizle birlikte, beraber istişarelerde bulunarak, gönül Gönül’e bir yolculuğa çıkmaya, şehrimizin her kesimiyle ayrımcılık yapmadan, bilim adamları, eğitimciler, gazeteciler, teknik adamlar, muhtarlarımız ve geleceğimiz olan genç kadrolarla bu şehri, Kahramanmaraş’ın ruhuna uygun şekilde yönetmek için yola çıktık.

Yeniden Refah Partisi olarak bizim belediyeciliğimizde, adalet anlayışı, şeffaflık, katılımcılık anlayışı hakim olacaktır…

Halkta karşılığı olan halk meclisiyle belediyemizi yönetmeye talibiz…

Yüreklere tek tek dokunacağız, hemşerilerimizin refah seviyesini yükseltmek, birinci hedefimiz olacaktır…

Çözüm odaklı, insanlarımızı güler yüzle karşılayan bir personel yönetim anlayışıyla çalışacağız…

Sanayicimizin ve çiftçimizin hizmetinde bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız…

Eğitimcimizin ve emekçilerimizin hizmetinde olacağız…

Sağa ve sola bakmadan,yalpalamadan,eğilmeden,daima istikamet üzere,hep ileriye bakarak,bu vazifenin nasıl yapılacağını uygulamalarımızla inşallah göstereceğiz…

Bazen Ömer olup, geceleyin tenceresinde taş ve su kaynatan annelerimizin yoldaşı olacağız…

Bazen Osman olup,merhametimizle tüm dertlilerin dertlerine derman olacağız…

Bazen Ali olup,nefsimizin ve öfkemizin esiri olmadan,mazlumun feryadına Zülfikar olup,haksızlığa dur diyeceğiz…

Hep birlikte batıdan doğuya, tüm insanlarımıza kucak açacağız…

“Farklılıklarımız zenginliğimizdir” deyip, düşüncesine, meşrebine, rengine bakmadan, katılımcı belediyeciliği, tüm dünyaya duyuracağız…

Kardeşlik ve beraberlik içerisinde,Allah’ın rahmetini üzerimize alarak,insanlarımızın duasını ve teveccühünü almaya talibiz…

Sözlerimi noktalarken, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm milletimize sağlık ve huzurlu bir gelecek diliyorum…
 

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Mehmet Akpınar Belediye Başkan Aday Adayı Oldu!
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