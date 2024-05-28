Mehmet Akpınar “Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışıyoruz”

Dulkadiroğlu ilçesinin asrın felaketini en ağır şekilde yaşadığını hatırlatan Başkan Akpınar, bu süreçte oluşan tüm olumsuzlukları giderme adına büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçenin 105 mahallesinde yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Akpınar, vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

Bu kapsamda, mahallelerde asfalt tamiratı çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Akpınar, yolların kalitesini artırarak vatandaşların güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Başkan Akpınar, “Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde sokaklarımızda gerekli bakım ve onarım işlemlerini titizlikle yürütmektedir. Çalışmalarımız sayesinde yollarımız daha güvenli ve kullanışlı hale gelecek,” dedi.

Ayrıca, bu süreçte vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür eden Akpınar, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güzel ve güvenli bir Dulkadiroğlu'na kavuşacağız. İlçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.