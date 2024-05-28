Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Mehmet Akpınar “Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 105 mahallede gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın daha güzel ve kaliteli bir ortamda yaşamaları adına ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor,” dedi.

Mehmet Akpınar “Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışıyoruz”

Mehmet Akpınar “Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışıyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 105 mahallede gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın daha güzel ve kaliteli bir ortamda yaşamaları adına ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor,” dedi.

28 Mayıs 2024 Salı 11:16

Dulkadiroğlu ilçesinin asrın felaketini en ağır şekilde yaşadığını hatırlatan Başkan Akpınar, bu süreçte oluşan tüm olumsuzlukları giderme adına büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçenin 105 mahallesinde yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Akpınar, vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

Bu kapsamda, mahallelerde asfalt tamiratı çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Akpınar, yolların kalitesini artırarak vatandaşların güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Başkan Akpınar, “Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde sokaklarımızda gerekli bakım ve onarım işlemlerini titizlikle yürütmektedir. Çalışmalarımız sayesinde yollarımız daha güvenli ve kullanışlı hale gelecek,” dedi.

Ayrıca, bu süreçte vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür eden Akpınar, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güzel ve güvenli bir Dulkadiroğlu'na kavuşacağız. İlçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar “Daha Güzel Bir Dulkadiroğlu Için çalışıyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ksü’de ilahiyat dekanı da değişti!
Ksü’de ilahiyat dekanı da değişti!
Kahramanmaraş valiliği sosyal medya hesapları hacklendi!
Kahramanmaraş valiliği sosyal medya hesapları hacklendi!
KSÜ’de Dekan değişti!
KSÜ’de Dekan değişti!
Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ı Misafir Etti
Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ı Misafir Etti
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber