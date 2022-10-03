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Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti

Kahramanmaraş MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti

Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti

Kahramanmaraş MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 17:29

Ziyaret sırasında tecrübelerini paylaşan Kanbur, dünyanın artık Türkiye pazarı olduğuna dikkat çekerek, işi yapan ustanın önemli olduğunu, ancak pazarlayan kişinin daha önemli olduğuna dikkat çekti.

Burada ikili görüşmeler sonunda açıklama yapan Kanbur, “Ahmet Kuybu bizi temsil edecek. Bundan sonra bizden başkanımızı destekleyeceğiz, arkasındayız. Başkanımı daha önceden belli Maraş’ın yükünü aldığı için tebrik ediyorum. Sadece bununla yük almayı öğrenmiş arkadaşlar gerçekten görevine sadakati görevini aldığı yerde sorumluluğunu biliyorlar. Ondan sonra tebrik ediyorum. Bunlar gelecekler de birilerine model olacak insanlar bunlar. Bu başkanlar model alınacak insanlar her zaman burada şehrin yükünü almışlardır. Şehre model olmuşlardır. Ondan dolayı tebrik için geldim. Yeni başarısını görevinden dolayı da başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ahmet Kuybu ise, “Başkanıma teşekkür ediyorum. Mehmet abim bizim hem bizim hem ilimizin abisi, ağabeyimiz bizi seçimlerde başarıya taşıyan en büyük sorumluluğumuz. Yani oy veren, gönül veren insanlarımızın bu seçim sonrası sorumluluğumuz daha arttı. Çünkü mazbatamızı Mehmet Kambur abimin yerinden aldık. Bu bizim aile bir sorumluluğumuz. Onları mahcup etmemek için inşallah gerekli Maraş’ta gerek Türkiye’de, Ankara’da Maraş’ımıza yakışır şekilde. Başarılı bir şekilde görevimizi yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.10.2022 18:51
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Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti
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