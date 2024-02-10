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Mesut Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu üniversiteli öğrencilerle sohbet programında bir araya geldi. Dedeoğlu öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet ederek, gençlerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

Mesut Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız”

Mesut Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu üniversiteli öğrencilerle sohbet programında bir araya geldi. Dedeoğlu öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet ederek, gençlerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 12:58

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, uzun yıllardır Kahramanmaraş’ta siyaset yaptığını ve samimiyete büyük önem verdiğini belirterek, “İnşallah 31 Mart’ta samimiyet kazanacak. İYİ kazanacak” dedi. Kahramanmaraş’ta sindirilmiş, sıkıştırılmış bir gençlik olduğunu dile getiren Dedeoğlu, “Gençlerimizle beraber Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Gençlerimizin yaşayacağı bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

EVLATLARIMIZ BU ŞEHİRDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Üniversiteli öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ta sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çok fazla şey olduğunu ifade etti. Dedeoğlu eğitime çok önem verilmesi geretiğini vurguladı. Kahramanmaraş’ta okuyan gençlerin bu kentte kalması gerektiğini savunan Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ı vizyon bir şehir haline getireceğiz. Bilişim alanında yapacaklarımızla evlatlarımız bu şehirden göç etmek zorunda kalmayacak” dedi.

BUGÜN OLDUĞU GİBİ YARINDA GENÇLERİMİZLE BERABER OLACAĞIZ

Geleceğin teminatının gençler olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dedeoğlu, “Bugün olduğu gibi yarında her daim gençlerimizle birlikte olacağız” ifadesini kullandı. Her gencin fikir ve önerisini dikkate alacaklarının altını çizen Dedeoğlu, “Kahramanmaraş için gençlerimizle birlikte gayret edeceğiz” dedi.Öğrencilerin taleplerini not alan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlerimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını konuşup beklentilerini not ettik. İYİ belediyecilik Kahramanmaraş’ta öğrencilerimize İYİ gelecek” ifadesini kullandı.

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Mesut Dedeoğlu“Kahramanmaraş’ımızı Yeniden Ayağa Kaldıracağız”
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