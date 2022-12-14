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Meteoroloji Kahramanmaraşı sarı kodla uyardı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 2 il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Orta Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Kahramanmaraşı sarı kodla uyardı!

Meteoroloji Kahramanmaraşı sarı kodla uyardı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 2 il için turuncu, 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Orta Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2 ili turuncu, 13 ili sarı kodla uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi sitesinden alınan bilgilere göre, Antalya ve Mersin illerini turuncu kodla, Adana, Hatay, Konya, Yozgat, Karaman, Osmaniye, Ankara, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aksaray ve Kırıkkale illerine ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 16
Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

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Meteoroloji Kahramanmaraşı Sarı Kodla Uyardı!
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