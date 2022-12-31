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MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’den yeni yıl mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, yeni yıl mesajı yayımladı. Demiröz, mesajında, “Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır.” dedi.

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’den yeni yıl mesajı

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’den yeni yıl mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, yeni yıl mesajı yayımladı. Demiröz, mesajında, “Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır.” dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:19

2023 yılının taze başlangıçlara, yeni heyecanlara, kalıcı bir huzura, artan saadete ve yoğunlaşan mutluluğa vesile olmasını dileyen MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmamaktadır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır. Yaparız, başarırız, Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, endüstri 4.0 teknoloji disiplininde, ilim, bilim, erdem ve ahlak şuurunda, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın muhteva ve müktesebatıyla Cumhuriyetimizin 100. yaşına lider ülke Türkiye hedefimizi taşıyabileceğimize olan inancımla; aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.

Yurt içi ve yurt dışında emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah’ın (cc) himayesi üzerlerine olsun diyorum.

Kahramanmaraşlı hemşerilerimin ve Türk-İslam aleminin, Büyük Türk milletinin yeni yılını içtenlikle kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli şuurun rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum.”

Son Güncelleme: 31.12.2022 20:05
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MHP İl Başkanı Vahit Demiröz’den Yeni Yıl Mesajı
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