MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Doğan, Milletvekilliği İçin İstifa Etti!

2023 yılında yapılacak olan genel seçimler öncesinde milletvekili aday adayı olacak il başkanları istifa etmeye başladı.

Bu kapsamda, kaliteli bir yönetim oluşturarak, gerek 2018 Genel seçimlerinde, gerekse 2019 mahalli seçimlerinde büyük bir başarıya imza atarak, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kuran MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan Başkanlık görevinden, Milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

MHP Genel Merkezinde gerçekleşen son İl Başkanları toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda bu kararı aldığını ifade eden Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Çok kıymetli dava arkadaşlarım, çok değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim,

MHP Genel Merkezimizin gerçekleşen son İl Başkanları toplantısında Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda, MHP Parti Tüzüğümüzün 94. Maddesi gereğince Milletvekili aday adayı olmak üzere İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Binlerce Şehidimizin emaneti ve sorumluluğu olan çok şerefli İl Başkanlığı görevini tarafıma layık gören başta Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendi olmak üzere, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Edip Semih YALÇIN Beyefendi'ye ve tüm Genel Merkezimizin Başkanlık Divan Kurulu Üyelerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerine tarafıma vermiş oldukları destek ve duydukları güven dolayısıyla sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Yaklaşık olarak 5 yıl boyunca yürüttüğüm İl Başkanlığı görevi süresince; bayrağı lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden, parti hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çetin mücadeleler verdik. Çok değerli Başkanlık Divanım ve İl Yönetim Kurulu Üyelerim ile ilimizde planladığımız parti hedeflerimizin pek çoğunu gerçekleştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşadığımı herkesin bilmesini istiyorum.

İl Başkanlığım döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek çok şeyi başardığımız kıymetli İl Yönetim Kurulu Üyelerime, İl Disiplin Kurulu Üyelerime, İl KAÇEP Komisyon Başkanım ve Komisyon Üyelerime, İlçe Başkanlarıma, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerime, İlçe KAÇEP Başkan ve Komisyon Üyelerime, Belediye Meclis Üyelerime, Cumhur İttifakının değerli Milletvekillerine ve Belediye Başkanlarına, Kıymetli Basın Mensuplarına ve her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarım ile kahraman şehrin her biri kahraman evlatlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Milletvekili adayı gösterilip gösterilmeme durumuna bakmaksızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bilge Liderimizin ve Teşkilatımızın emrinde bir nefer olarak hareket edeceğimden hiç kimsenin şüphe duymamasını istirham ediyorum. Önce Vatan diyen bir Liderin evladı olarak, Genel Merkezimizin emir ve talimatları ile görev verilecek dava arkadaşlarımızın her daim yanında olacağım.

Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin izinde hiç durmadan Lider Ülke Türkiye hedefine yürümek için son derece azimli ve kararlıyız.

Var olsun Milliyetçi Ülkücü Hareket, var olsun Teşkilat; Yaşasın Turan Ülkümüz..!

Ne Mutlu Türk’üm Diyene..!”n