MHP’den süt ve simit ikramı

Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla buluşan MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı, sabah namazı sonrası cemate sıcak süt ikram etti.

Ulucami’de kazanda süt kaynatan MHP teşkilatı, namzdan çıkan vantadaşlara süt ikram etti.

MHP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı; “MHP teşkilatımız olarak bugün Sütçü İmam ve bayrak olayına itafen Ulucamide süt ikramı gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı yad edip hatim ve dularımızı yaptık. Namazın ardından vatandaşlarımıza süt ikram ettik. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş için varız. Bizi destekleyen teşliat mensubu arkadaşlarımızda teşekkür ediyorum.” dedi.