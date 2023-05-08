MHP’li Çiçek, “Birlikte her türlü güçlüğün üstesinden geliriz”

14 Mayıs’a sayılı günler kala esnaf ve mahalle gezilerini yoğunlaştıran MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Hüseyin Çiçek, şehrin eski hüviyetinden daha güzel olacağına dikkat çekerek zor günler geçiren Kahramanmaraş halkına, biz bir ve beraberiz, birlikte her türlü güçlüğün üstesinden geliriz" mesajı verdi.

Çiçek verdiği mesajda; "Öncelikle, 6 Şubat asrın felaketi dolayısıyla tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremin ilk gününden itibaren gerek MHP Kahramanmaraş İl teşkilatımız, gerek ilçe teşkilatlarımız gerekse Ülkü Ocakları teşkilatlarımız canla başla olağanüstü bir mücadele vererek gerek arama kurtarma gerekse yaraların sarılması için hiç bir ayrımcılık gözetmeksizin mücadele etti, hep birlikte bu mücadeleye devam ediyoruz. Ölenlerimizi geri getirmek mümkün değil ama yaralarımızın sarılması ve kutlu şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması için azimle mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Biz bir ve beraberiz, birlikte her türlü güçlüğün üstesinden geliriz" dedi.

"ÜLKEMİZ'İN GELECEĞİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SEÇİM VAR"

“Depremzede vatandaşlarımız gittiğimiz her ziyarette Kahramanmaraş'ın MHP’ye ihtiyacı var diyorlar. Siyaset milletle beraber yapılır. Partimiz ve şahsım da bu düsturla hareket ediyoruz”-diyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hüseyin Çiçek sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde Ülkemizin geleceği için son derece önemli bir seçim var. Bu seçimde FETÖ ve PKK ile ülkemize hasım çeşitli odakların desteklediği zillet ittifakına karşı, vatan millet için her şeyini ortaya koyan, gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Lider Ülke Türkiye ülküsüyle taçlandıran Cumhur İttifakı mücadele vermektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; öncelikle Allah'ın izniyle sonra da Milletimizin ferasetiyle partimiz MHP'nin seçimlerde başarılı olacağına inancımız tamdır. Türk milliyetçileri Türk milletine, Türk devletine bağlı olur. Örneğin, NATO bir ittifaktır. NATO'ya bağlılık olmaz. Bağımsızlığımızı başka bir yere teslim edemeyiz. Ancak, İyi Parti NATO'ya bağlılık vurgusunu programlarında belirtiyor. Kutsal kitabımız kuranı kerimi yakma eylemlerinin gerçekleştiği İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir tepkilerinin olmamasından da bunu görüyoruz.”

"MİLLET İTTİFAKI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Millet İttifakı'nın şehre güven vermediğini savunan Milletvekili Adayı Çiçek, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü; "CHP ise kendisini Atatürk'ün maskesiyle kamufle ederken, onun milletin zararına her türlü faaliyetine eşlik eden İP, HDP'ye sahip çıkarken Demirtaş ile yapacakları kahvaltının hasretini çekiyor. İP'te toplanan güruh, 15 Temmuz darbe girişimine doğru, önce partimizin içinde bir karmaşa çıkarmak istediler. Kendilerince Milliyetçi Hareket Partisini ele geçirmeye çalıştılar. Kongre toplama girişimi yapıyormuş gibi hareket ettiler ve partimizin üyelerinin ve tabanının bir kısmını da kendilerine haksızlık yapıldığı propagandası ile peşlerine takıp dışımıza çıkardılar. Kuruluşundaki bu senaryo yüzünden de dışarıdan bakanlar onları da milliyetçi bir parti sandılar. Oysa bugün ülkemizde programlarına 'NATO'ya bağlıyız' yazmış başka bir parti yok. O kadar milliyetçiler yani."

Milletvekili adayı Hüseyin Çiçek, konuşmasını güçlü bir temsil için, güçlü bir MHP için, 14 Mayıs'ta 'Bir oy Erdoğan'a, bir oy MHP'ye' sloganıyla bitirdi.