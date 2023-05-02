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Milletvekili adayı Debgici, “Esnafımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz!”

AK Parti Milletvekili Adayı Debgici, “ilk günden bu yana sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem felaketin yaralarını hep beraber sarıyoruz. İnşallah en kısa sürede esnaflarımızı yeniden ayağa kaldıracağız”dedi.

Milletvekili adayı Debgici, “Esnafımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz!”

Milletvekili adayı Debgici, “Esnafımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz!”

AK Parti Milletvekili Adayı Debgici, “ilk günden bu yana sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem felaketin yaralarını hep beraber sarıyoruz. İnşallah en kısa sürede esnaflarımızı yeniden ayağa kaldıracağız”dedi.

02 Mayıs 2023 Salı 09:44

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ŞeyhAdil Caddesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“YARALARI HEP BERABER SARIYORUZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Debgici,“İlk günden itibaren sahada çalışmalarımız devam ediyor. BugünAk Parti Dulkadiroğlu ilçe teşkilatımızla birlikte Şeyh Adil caddesindeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz.Hepimize geçmiş olsun. Deprem felaketin yaralarını hep beraber sarıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Tabiki hasarlı binaların durumu ortada. Onlarla da alakalı ilgili kurumlar çalışmalarını yürütüyor. İnşallah esnaflarımız yeniden ayağa kalkacak”diye konuştu.

“EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Sıkıntılı sürecin biran önce sonlanması için yoğun mesai harcadıklarına dikkat çeken AK Parti Milletvekili Adayı Debgici,“Bu kadar sıkıntılı süreç içerisinde vatandaşlarımızın esnaflarımızla birlikte alışveriş yapmaları hayatın akışının hızlanması mutluluk vericidir. İnşallah bu süreci hızlandıracağız. Devletimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın yanında. Bunuhem alışveriş yapan kardeşlerimiz hem de esnaf vatandaşlarımız söylüyorlar. Eksikler muhakkak var. Onları da inşallah tamamlayacağız. Doğru adımlarla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun”İfadelerine yer verdi.

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Milletvekili Adayı Debgici“Esnafımızı Yeniden Ayağa Kaldırıyoruz!”
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