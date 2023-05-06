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Milletvekili adayı Kurt, “Kahramanmaraş’ın hızlı bir şekilde kalkınmasını istiyorsanız adres belli”

AK Parti Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, “Bizim 20 yılı aşkın süredir yapmış olduklarımız ortada. Sizlerden sandığa giderken bunları göz önünde bulundurarak gitmenizi istiyoruz” dedi.

Milletvekili adayı Kurt, “Kahramanmaraş’ın hızlı bir şekilde kalkınmasını istiyorsanız adres belli”

Milletvekili adayı Kurt, “Kahramanmaraş’ın hızlı bir şekilde kalkınmasını istiyorsanız adres belli”

AK Parti Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, “Bizim 20 yılı aşkın süredir yapmış olduklarımız ortada. Sizlerden sandığa giderken bunları göz önünde bulundurarak gitmenizi istiyoruz” dedi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:27

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, İstasyon Mahallesi, Sümer Mahallesi ve Genç Osman Mahallelerinde partisinin düzenlemiş olduğu sandık yönetimi ve mahalle toplantısı programlarına katıldı.

“ZOR GÜNLERDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ”

Programda konuşan Milletvekili Adayı Kurt, “Seçimlerin şaibesiz bir şekilde sonuçlanabilmesi için sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Biliyorum hepimiz şu günlerde zorluklar çekiyoruz. Yaralıyız, acımız büyük ama bu zor günlerden daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ YANLIŞ YAPMAYACAKTIR”

İsim vermeden 6’lı masayı eleştiren Mevlüt Kurt, “Görüyorsunuz karşımızda masanın kaç ayağı olduğu bile belli olmayan bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Daha göreve gelmeden ülkeyi paylaşma derdine düşmüşler. Sevgili halkım bunların derdi hizmet değil, bir yerlerden ne alabilirim bu düşüncedeler. Bizim 20 yılı aşkın süredir yapmış olduklarımız ortada. Sizlerden sandığa giderken bunları göz önünde bulundurarak gitmenizi istiyoruz. Yerinde ve hızlı bir şekilde kalkınma istiyorsanız adres belli. Sizler ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Biz sizlere güveniyoruz Kahramanmaraş yanlış yapmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Programda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Ak Parti yöneticileri de yer alırken program sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Milletvekili Adayı Kurt“Kahramanmaraş’ın Hızlı Bir şekilde Kalkınmasını Istiyorsanız Adres Belli”
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