Milletvekili adayı Şahin, “9’lu masanın seçim beyannamesi kandile verilmiş gibi!”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi 1.Ada’daesnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti esnasında vatandaşlardan yoğun bir ilgiyle karşılaşan Şahin, esnafların sorunlarının çözümünün hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

“KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Sanayi sitesinde zarar gören iş yerlerini yerinde yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Mehmet Şahin, “Cuma gününden bugüne sanayi esnafı geziyorum. Esnaflarımızın temel bazı istekleri var. Yalnız bırakılmaları istenmiyor. Mutlaka bize sahip çıkın deniliyor. Depremle birlikte bilindiği üzere hasarlı binalarımız var. Bu hasarlı binaların ne zaman yapılacağı konusunda net bilgi istiyorlar. Bu bilgi dâhin de bizlerde çalışmalarımızı bu şekilde yürütelim deniliyor.Bu istek gayet makul bir istektir. Esnafımızın önümüzdeki süreçte inşallah iktidarımız ve bizler bu sürece odaklanacağız. Esnafın istemiş olduğu soruların cevabını kendilerine ileteceğiz. Esnaflarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onların sorunlarını çözümü konusunda ciddi adımlar atacağız. Sanayicilerimiz bizlere inansın ve güvensinler.”dedi.

“14 MAYIS GENÇLERİN KADER SEÇİMİ”

İlk defa oy kullanacak gençlere de seslenen Milletvekili Adayı Şahin,“Kahramanmaraş’ta ilk defa oy kullanacak gençlerimizbu yıkımın hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması noktasında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvensinler. Ekibine güvensinler. En güçlü kadronun burada olduğunu bilsinler. Ve ona göre 14 Mayıs tarihinde oy kullansınlar. 9’lu masanın seçim beyannamesi kandile verilmiş gibiHDP’ye verilmiş gibi onlara baksınlar. Cumhur ittifakının yaklaşımlarına baksınlar. Milli duruşuna baksınlar. Terörle mücadelesine baksınlar. Ve önümüzdeki 10 yılda Türkiye’yi nerede görmek istediklerini kendilerine sorsunlar. Ona göre 14 Mayıs tarihinde karar versinler. Güçlü irade nerede ona göre karar versinler.”ifadelerine yer verdi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin’in esnaf ziyaretinde AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve parti teşkilatları da yer aldı.