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Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş 2. sıra Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş 2. sıra Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20 Nisan 2023 Perşembe 15:06

Mesajında; asrın felaketinin gölgesinde bir bayrama kavuşmanın buruk sevincini yaşadıklarını belirten Karatutlu, şu ifadelere yer verdi: “İbadet, rahmet, bereket, sabır, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bırakıyor ve bayrama ulaşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Milletimiz için yeri her zaman çok özel olan dini bayramlarımız, barışa ve muhabbete vesile olmakla birlikte, yardımlaşma duygularının da en üst seviyede yaşanarak, ihtiyaç sahiplerine daha çok elin uzanmasına imkân sağlayan müstesna günlerdir.”

Gelecekten umutlu olduklarını aktaran Karatutlu, şunları kaydetti: “Her ne kadar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Bayram coşkusunu ve sevincini tam olarak hissedemiyor olsak da, depremin yaralarını hep beraber sararak nice Bayramlara, sağlık içerisinde mutlu huzurlu günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Temenni ediyorum ki toplum olarak, deprem sonrası normalleşme sürecini en hızlı şekilde yaşayıp, her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçtiği, nice bayramlara kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde birlik ve beraberliğin daim olmasını, 14 Mayıs seçimlerinde ülkenin genelinde beklenen değişim ve dönüşümün yaşanmasını arzu ederken; Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu’dan Ramazan Bayramı Mesajı
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