Milli yüzücüler KSÜ’de öğrencilerle buluştu!

Etkinliğe, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, akademik/idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları öncesinde KSÜ Fizyoterapi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Evin Tunç topluluğun kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı.

Açılış konuşması için kürsüye gelen KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci “Engelli kardeşlerimizin maruz kaldığı engelleri ortadan kaldırmak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet olarak en temel görevimizdir.” şeklinde konuştu.

Programın açılışında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ana teması erişilebilirlik olan etkinliğimizde engellilerin hayatın her alanına erişebilir olması gerekir. Bu bağlamda fizyoterapinin çok önemi var. Bu amaçla burada toplanan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekiye İpek Kırmacı ise etkinlikte söz alarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa konuşmacı olarak katılan Sanko Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı, Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu Sağlık Kurulu ve Sınıflandırma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergün, engelli sporlarda fizyoterapistin rolü ve paralimpik sporlarda ülkemizin durumu hakkında bilgiler verdi. Ergün, “Sadece Aralık ayına özgü engelli farkındalık çalışmaları yapmıyoruz; yılın her vaktinde bir ve birlik olduğumuzu gösteren farkındalıklar oluşturuyoruz.” dedi. Ergün, konuşmasının devamında engelli sporlarının tarihinden, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin kuruluşundan, fizyoterapistlerinparalimpik oyunlarda yaptığı faaliyetlerden ve milli takımda çeşitli bedensel engellerine rağmen dünya çapında madalya alarak başarı sağlayan sporculardan örnekler vererek sözü milli sporcular Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu’na bıraktı.

Milli sporcular Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu yüzme sporuna başlama serüvenlerinden, yüzmede ülkemizi başarı ile temsil ederek takım olarak elde edilen başarılardan ve fizyoterapistlerin engelli sporculara olan desteğinden bahsettiler.

Milli yüzücüler engelli bireylerin toplumdan beklentilerine ve çevremizde bulunan engellileri spora yönlendirmenin önemine işaret ederek, katılımcıların sorularını cevaplandırdılar.

Etkinlik, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.