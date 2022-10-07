“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 9 Ekim Pazar günü “Minik Macera” adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. Ormandaki sevimli hayvanların başından geçen maceraları konu alan etkinliğin biletleri 8 – 9 Ekim tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.