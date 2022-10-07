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“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 9 Ekim Pazar günü “Minik Macera” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunun biletleri yine aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor

“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 9 Ekim Pazar günü “Minik Macera” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunun biletleri yine aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

07 Ekim 2022 Cuma 16:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 9 Ekim Pazar günü “Minik Macera” adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. Ormandaki sevimli hayvanların başından geçen maceraları konu alan etkinliğin biletleri 8 – 9 Ekim tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

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Kahramanmaraş’ta “Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
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