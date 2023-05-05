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Muhammed Aydoğar “Kahramanmaraş'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 28. Dönem Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, 14 Mayısta yapılacak olan seçimleri kapsamında Kapalı Çarşı, Sanayi Esnafı, Menderes Mahallesi, Akçakoyunlu Mahallesi ve Fevzipaşa Mahallesi Uzunoluk Caddesinde esnaflarla bir araya geldi.

Muhammed Aydoğar “Kahramanmaraş'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız”

Muhammed Aydoğar “Kahramanmaraş'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 28. Dönem Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, 14 Mayısta yapılacak olan seçimleri kapsamında Kapalı Çarşı, Sanayi Esnafı, Menderes Mahallesi, Akçakoyunlu Mahallesi ve Fevzipaşa Mahallesi Uzunoluk Caddesinde esnaflarla bir araya geldi.

05 Mayıs 2023 Cuma 10:40

Esnafların partisine ve kendisine olan ilgiden memnun kalan Aydoğar, şehrin kısa zamanda eskisinden daha çok güzel bir görünüm kazanacağına dikkat çekti.

Bir takım çalışmalar kapsamında seçim bölgesi esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, zor bir dönemden geçtiğimizi ifade ederek, “şehrimiz çok yakın zamanda eskisinden çok daha güzel olacak. Malumunuz Depremin gölgesinde bir seçim süreci geçiriyoruz. Bir yandan bu şehrin evlatları olarak kentimizi yeniden imar etmenin gayretindeyiz. Halkımızın teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Esnaf gezintilerimiz sürüyor ve şehir için neler yapılabiliri konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine nasıl cevap veririz onun çözümleri için çalışıyoruz. Şehrimiz partimizin isminin Yeniden Refah olması ve rahmetli Erbakan hocamızın gömleğini giymiş onun kokusu vardır. Şehrimizde partimize olan ilgi bizleri fazlası ile memnun kılmıştır” şeklinde konuştu.

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