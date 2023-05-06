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Muhammed Aydoğar ‘Müjdeler olsun Yeniden Refah geliyor’

Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Muhammed Aydoğar ‘Müjdeler olsun Yeniden Refah geliyor’

Muhammed Aydoğar ‘Müjdeler olsun Yeniden Refah geliyor’

Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:20

Cumhur ittifakı üyesi Yeniden Refah Partisi'nin 1. sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, Necip Fazıl Mahallesi muhtarlığındaki helva dağıtımına katılarak, bölgede faaliyetini sürdüren esnaflarla sohbet etti.

Daha sonra Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesinde yer alan sosyete pazarında yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Aydoğar, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimleri için destek istedi.

Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Muhammed Aydoğar, ziyaretler sırasında kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu teveccühe layık olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar ‘Müjdeler Olsun Yeniden Refah Geliyor’
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