Muhammed Aydoğar, ‘Pazarcık ve Çağlayancerit’i unutturmayacağız’

Pazarcık’ta yaptıkları esnaf ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Muhammed Aydoğar, “Seçim çalışmaları için şehrimizin güzide ilçelerinden olan Pazarcık’ta ziyaretlerde bulunduk. Burası depremin merkez üssü ve ilçemiz depremden 80 gün geçmesine rağmen yeterli hizmeti alamadı. Esnafımız gerekli ilgiyi görmediğinden şikayetçi.” dedi.

Aydoğar, temsil noktasında kendisine ve partisine destek verirlerse, “Pazarcık unutulmayacak” diyerek şunları kaydetti:

“Pazarcıklıyı unutturmayacağız. Birçok yerde içme suyunda problem olduğu ile karşılaştık. İnşallah partimiz mecliste temsil edildiği noktada Pazarcığı ve Pazarcıklıyı, Çağlayancerit’i ve Çağlayanceritli’yi 2023 Türkiye’sine hazırlamak ve çok daha iyi hizmetler yapmak, halkımızın tüm ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Ben seçilmem durumumda Pazarcıklı gibi Çağlayanceritli gibi çalışacağım ve buraya hizmet etmek için mücadele edeceğim.”