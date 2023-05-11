Muhammed Aydoğar, “Yüzyılın afetinden yüzyılın seçimine gidiyoruz”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1'nci sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, seçim çalışmalarına dur durak bilmeksizin devam ediyor.

Bugün kentin iş adamlarından Arıkan Mensucat'ın sahibi Mahmut Arıkan ve personellerini ziyaret eden Aydoğar, hem Mahmut Arıkan’dan hem de çalışan personellerinden yeniden Refah Partisi’ne oy istedi.

İşletme sahibinin ve personellerinin sıcak ilgisi ile karşılaşan Aydoğar, burada bir konuşma yaparak, yüzyılın afetinden sonra yüzyılın seçimine gittiklerini, Cumhur ittifakı içerisinde yer aldıkları için önlerinde herhangi bir baraj probleminin yer almadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekili seçimlerinde ise yeniden Refah Partisi’ne destek istedi. Daha sonra Hayır ve İhsan Vakfı’nı ziyaret eden Muhammed Aydoğar, Sekiz-Oniki isimli kurs merkezi ile Cesur Sürücü Kursu'nu ziyaret ederek, Coşkun Cesur ile de sohbet etti.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar konuşmasında şunları söyledi: "Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1'nci sıra adayıyım. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın sizlere selamıyla geldik. Kendilerinin hassaten sizlere selamı ve bir de isteği var. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın sizlerden ricası ve istirhamı şu şekildedir: Anadolu'ya gidin ve oradaki kardeşlerimize aynen şu şekilde ifade edin. Bizler Cumhurbaşkanı adayı olabilirdik ama karşı Millet İttifakı içerisinde CHP'nin, HDP'nin, İyi Parti'nin ve çeşitli marjinal sol grupların desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında kendi ocağımızda yetişmiş, Erbakan hocamızın talebesi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakamazdık. Bu vesileyle kendi haklarımızdan feragat ettik. Sayın cumhurbaşkanımızdan yana bir vefa örneği gösterdik. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Kendi seçim bölgelerinizde seçim çalışması yaparken önce bir oy sayın cumhurbaşkanımıza isteyin, daha sonra da Erbakan hocamızın talebesi ve evladı olan Yeniden Refah partisine oy isteyin. Bizim sizlerden hassaten istirhamımız şudur. Sizlerin oyuna talip olmakla birlikte bu fabrikada çalışan kardeşlerimizin, sözlerinin geçtiği herkese de Yeniden Refah Partisi’ne oy istemelerini rica ediyoruz. Bakın bu seçim çok önemli; Yüz yılın afetini geçirdikten sonra, yüzyılın seçimine giriyoruz. Meclise bir Erbakan lazım. Sayın cumhurbaşkanımıza yardımcı olmak noktasında da bir Erbakan lazım mecliste. Sayın cumhurbaşkanımıza da en iyi yardımcı olacak kişiler de yine milli görüşçüler ve yeniden refah partisidir. Eşinizden dostunuzdan tanıdıklarınızdan da sizler aracılığıyla yeniden refah partisi'ne oy istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken milletvekilliği seçimlerinde de Yeniden Refah Partisi'ni tercih etmeniz bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Cumhur ittifakı içerisinde yer aldığımız için yeniden Refah Partisi'nin herhangi bir baraj problemi yoktur. Vereceğiniz oylar vesilesiyle siz milli görüşçüleri, Erbakancıları mecliste en güzel şekli ile temsil edeceğiz."