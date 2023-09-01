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Müslüman öğrenciye tokat skandal!

India Today'in haberine göre, Hindistan Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulun "çalışma izninin geri alınacağını" ve soruşturma sonuçlanana kadar okulun kapalı kalacağını bildirdi.

Müslüman öğrenciye tokat skandal!

Müslüman öğrenciye tokat skandal!

India Today'in haberine göre, Hindistan Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulun "çalışma izninin geri alınacağını" ve soruşturma sonuçlanana kadar okulun kapalı kalacağını bildirdi.

01 Eylül 2023 Cuma 11:17

Okul hakkında, "Eğitim Bakanlığının kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kapatılan okuldaki öğrencilerin devlet okullarına veya civardaki diğer okullara nakledileceği bildirildi.

Önce "utanmadığını" söyledi, sonra özür diledi

Öte yandan Müslüman öğrenciyi tokatlamaları için sınıftaki diğer öğrencilere emir veren öğretmen Tripta Tyagi, bir yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, "yaptıklarından utanmadığını" söyledi.

NDTV televizyon kanalında yer alan habere göre de Tripta Tyagi, daha sonra paylaştığı video ile özür diledi.

Söz konusu olayda hata yaptığını belirten Tyagi, engelli olduğunu ve ayağa kalkamadığını, bu sebeple sınıftaki bazı çocuklardan Müslüman çocuğun ders çalışmaya başlaması için ona birkaç kez tokat atmalarını istediğini ifade etti.

Aynı zamanda okulun müdürü olan 60 yaşındaki Tyagi, olay görüntülerinin montajlanarak "Hindu-Müslüman meselesi çıkarmak" amacıyla servis edildiğini savundu.

Tyagi, "Hata yaptığımı kabul ediyorum. Ancak aklımda herhangi bir Hindu-Müslüman ayrımı yoktu. Birçok Müslüman öğrencinin ebeveynleri okul ücretini karşılayamıyor. Onlara ücretsiz ders veriyorum. Müslüman çocuklara eziyet etmek gibi bir niyetim yoktu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis, Müslüman çocuğun ailesi tarafından yapılan şikayetin ardından Tyagi hakkında kasten yaralamaya sebebiyet vermek ve hakaretten soruşturma başlattı.

Öğretmenin Müslüman öğrenciyi tokatlattığı video tepki çekmişti

24 Ağustos'ta Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Muzaffarnagar şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Kubbapur köyünde öğretmen Tripta Tyagi'nin, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sırayla ona tokat atmalarını istediği video, sosyal medyada yayılmıştı.

Bir erkek tarafından kayda alınan videoda, Müslüman çocuğun sınıf arkadaşlarının önüne çıkarıldığı sırada, öğretmenin "Tüm Müslüman öğrencilerin (okuldan) gitmesi gerektiğini söylüyorum." dediği ve videoyu çeken kişinin "Haklısın. Bu, eğitimi mahvediyor." ifadeleriyle karşılık verdiği duyuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Müslüman öğrenciye Tokat Skandal!
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