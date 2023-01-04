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Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 6 Ocak Cuma günü Türkülerle Muhabbet temalı konseri müzikseverlerle buluşturacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm müzikseverler davet edildi.

Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor

Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, 6 Ocak Cuma günü Türkülerle Muhabbet temalı konseri müzikseverlerle buluşturacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm müzikseverler davet edildi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Ocak kültür sanat etkinlikleri kapsamında 6 Ocak Cuma günü Türkülerle Muhabbet temalı konser müzikseverlerle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli ve Süleyman Güçlü, birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendirecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor
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