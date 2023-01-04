Müzik Ziyafeti Dinleyicileri Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Ocak kültür sanat etkinlikleri kapsamında 6 Ocak Cuma günü Türkülerle Muhabbet temalı konser müzikseverlerle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli ve Süleyman Güçlü, birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendirecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.