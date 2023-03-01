Neden Herşeyi Çıkar Ve Menfaat Üzerine Kurdu İnsanoğlu

Neden diye kendimi sorguladımda karşıma çıkan tek bir cevap buluyorum "çıkar, menfaat, makam ve mevki hırsı ile yanıp tutuşan insanlığını unutmuş insan görünümlü yaratıklarla aynı ortamı paylaşıp nefes aldığım için insanlığımdan utandım". O şaşalı görünümlü enkaza dönüşmüş beton yığınlarının altında can vermiş o insanların vebalini kim ödeyecek ve hesabını nasıl verecek, enkazın önlerinde sevdiklerini bekleyen ve çıkması için bekleyenlerin göz yaşlarının hesabını kime verecek.

Kahrammaraş'ta gördüğüm o enkazların hangi vijdanla yapıldığını ve hayatını kaybeden onlarca insanların vebalinin altından kim nasıl kalkacak.

Belki de her şeye sevmeyi unutmakla başladık...

Sonra unuttuk işte

Yaşamayı unuttuk,

Nefes almayı unuttuk

Adaleti unuttuk

Kul hakkını unuttuk

Ve bir gün geldi

insan olduğumuzu da unuttuk biz.

Nasıl mı ?

Görüyoruz ki sıradan insanlara "yasak" olanların, büyük adamlara "yasal" olmasındaki kural bu dünyada hiç değişmedi.

Zalimin kanunu. Mazlumun kaderi olmuş.

O yüzden zalimlerin iki eli cebinde. Mazlumların iki eli hep dizinde.

Neden derseniz ?

Çünkü artık İnsanlar birbirinin hayatına hayat katmayı kendine yediremiyor. Ne bulursa kendi yiyor, Bulamazsa birilerinin hakkını yiyor. Öyle bir duruma gelindi ki iyilikler bile kötülüklerden korkar oldu. insanlık ayaklar altında dolaşıyor artık. Masumiyete bile sırtını dönecek duruma geldi insanlık. En başta da çirkinliğin simgesi klasik söylemleri menfaatlerimiz derler. Bugünde yarında hiç kimseye söz hakkı vermeyeceği gibi başka bir ihtimali de düşünmüyorlar maalesef.! Biz bu yapılanlara utancın gerçekleri diyoruz ama zalimlerde menfaat ve çıkarlarından başka bir cümleyi akıllarına getirmiyorlar. Çünkü onların kara kutusundan "Aydınlık yarınların" çıkacağı beklentisinin boş olduğu, zalim olmakla, insan olmak arasındaki tercihini yanlış kullananların öne çıkacağı bir dünyadayız artık.

Peki insanlık bu depremden ne anladı.

Dijital dünya'nın soğuk savaşa dönüştüğü ve insanlığın vijdan ve merhamet duygusunu unuttuğu her şeyin çıkar ve merhamete dönüştüğü insanlık kendine nasıl ve nerede yer bulacak.

Allah aşkına kendine gel "İNSAN" bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Başına gelen alameti yok sayarak insanlığını unutup daha çok kazanma hırsına yenik düşen "İNSAN" insanlarında yaşamak için nefes aldığını unutup zalimliklerine devam etmeside anlaşılır gibi değil.

Bolca yiyip için kahkaha atarak etrafa hava ve caka atın, ama şunu asla unutmayın.

Hayatlarını kaybeden binlerce insanın ahı ve iki eli yakanızda bunu asla unutmayın insanlıktan yoksun katiller.

ALLAH YÜCE TÜRK MİLLETİNİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH.