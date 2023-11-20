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Nemrut Dağı Beyaza büründü!

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki tarihi mekânlardan Nemrut Dağı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

Nemrut Dağı Beyaza büründü!

Nemrut Dağı Beyaza büründü!

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki tarihi mekânlardan Nemrut Dağı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

20 Kasım 2023 Pazartesi 16:36

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı kar yağışının ardından fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda heykeller kısmen beyaza büründü.

Adıyaman Merkez ve ilçelerinde yoğun yağmur ve fırtına yaşanırken, dün akşamdan itibaren Nemrut Dağı'nda başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüsüyle misafirlerini ağırlayan Nemrut Dağı’nda kar kalınlığının 2 ile 4 santimetre arasında değiştiği ve kar yağışı haberini alan ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için zirveye çıktığı bildirildi.

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Nemrut Dağı Beyaza Büründü!
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