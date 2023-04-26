Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Şehrin yeniden imarı ve tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelere inşa edilen geçici konaklama merkezlerinde de alt ve üstyapı imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca Nurhak’ın Kullar ve Barış mahallelerindeki konteyner kentlerde sürdürülen asfalt çalışmaları tamamlandı. Kullar’da 154, Barış’ta ise 51 aileye ev sahipliği yapacak geçici barınma merkezleri toplamda 10 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Alt ve üstyapısıyla hizmete hazır hale getirilen konteyner kentler misafirlerini ağırlamaya başladı.