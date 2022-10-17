Öçal Ailesinin Mutlu Günü

Ankara’da İncek Arena’da gerçekleşen düğün merasimine; Eski Başbakan Yardımcılarından Beşir Atalay, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Milletvekilleri Serap Yaşar, Bahar Ayvazoğlu, Asuman Erdoğan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendika başkanları, EPDK Üyesi Mehmet Uğur Dilipak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ile il ve ilçe teşkilatı, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, İstanbul-Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile çok sayıda akademisyen, iş insanı, bürokrat ile davetliler katıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Salon girişinde konuklarını tek tek karşılayan aileler, misafirperverliğin en büyük örneğini sergiledi. Düğün alanında ilk danslarını yapan çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, Mamak Belediye Başkanı Musa Köse’nin kıydığı nikâh ile Gülsena ile Burak, hayatlarını birleştirdi. Öçal ile Bal’ın düğün merasimine konuk olan protokolde birer cümleyle genç çifti tebrik etti.



ÖÇAL: DÜĞÜNÜMÜZE TEŞRİF EDEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Düğünde davetlilerle yakından ilgilenen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve eşi Şamil Öçal, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayıp düğünlerine katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Bugünün özel bir gün olduğunu belirten Habibe Öçal, “Cenabı Allah herkese böyle bir mutlu günü yaşatsın. Düğünümüze teşrif eden herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin’in nikâh duası ettiği merasim sırasında Bartın’ın Amasra İlçesi’nde meydana gelen maden patlamasında şehit olanlar için Allahtan rahmet, yaralılar için acil şifalar temennisinde bulunuldu.