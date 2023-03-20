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Onikişubat belediyesi, deprem şehitlerini mevlid-i şerif programıyla yad etti!

Onikişubat Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 40’ıncı gününde hayatını kaybeden personeller ve tüm deprem şehitleri anısına Hizmet Binası’nda Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programda Kur’an-ı Kerim ve Hatm-i Şerif’lerle manevi yaralar sarılırken, tüm deprem şehitleri rahmet ve dualarla yâd edildi.

Onikişubat belediyesi, deprem şehitlerini mevlid-i şerif programıyla yad etti!

Onikişubat belediyesi, deprem şehitlerini mevlid-i şerif programıyla yad etti!

Onikişubat Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 40’ıncı gününde hayatını kaybeden personeller ve tüm deprem şehitleri anısına Hizmet Binası’nda Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programda Kur’an-ı Kerim ve Hatm-i Şerif’lerle manevi yaralar sarılırken, tüm deprem şehitleri rahmet ve dualarla yâd edildi.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:47

Tüm Türkiye’de yürekleri dağlayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 40’ıncı gününde deprem şehitleri dualarla anıldı.

Onikişubat Belediyesi, acı depremde hayatını kaybedenBelediye Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet Akgül, Etüt ve Proje Müdürlüğü personeli Mehmet Nar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Öner Budak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri Mehmet Ali Okur, Ahmet Melenkiş ve Veysel Göl, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Ali Akkurt, Özel Kalem Müdürlüğü personeli İbrahim Reyhanlı, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Aydın Narlı, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personeli Meliha Koca başta olmak üzere tüm deprem şehitleri anısına Belediye Hizmet Binası’nda Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Başkan Hanefi Mahçiçek, şehit aileleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve personellerin katıldığı programda,Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve Hatm-i Şerif’lerle manevi yaralar bir nebze de olsa sarılırken, deprem şehitleri rahmetle yâdedildi.

“Şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağız”

Vefat eden Onikişubat Belediyesi personellerinin özgeçmişlerinin okunmasının ardından kürsüye Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek geldi.

Konuşmasında oldukça duygulanan Başkan Mahçiçek, deprem şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatacaklarını ve ailelerine her zaman sahip çıkacaklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımız, 11 ilimizle beraber belki dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadı. Yaşadık ama bu afette bir kısım canlarımızı, ciğerlerimizi kaybettik. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Annesiz babasız yaşamak zorunda kalmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum, ben böyle büyüdüm ama kader. Şunu söylemeliyim ki kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini yaşatacağız. Çocuklarına sahip çıkacağız. İş ihtiyacı olanlara inşallah iş vereceğiz. Vefat edenleri geri getiremiyoruz ama onların yadigârlarına sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güzel insanlardı, hepsinden Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, çocuklarına Cenab-ı Hakk sabırlar ihsan etsin İnşallah. Cenaba-ı Hakk rahmetiyle muamele etsin” dedi.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından mevlid-i şerif programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ulu Camii görevlileri Mustafa Arifoğlu, İbrahim Yinalcı, Fatih Çetinkurt ve Yahya Şahne’nin okuduğu dualar, kasideler ve ilahilerle deprem şehitleri yâd edildi.

Belediye ekipleri de, katılımcılara ikramlarda bulundu.

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ONİKİŞUBAT BELEDİYESİDeprem şehitlerini Mevlid-i şerif Programıyla Yad Etti!
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