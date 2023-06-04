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Onikişubat Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Heyecanına Ortak Oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda ter dökerken, Onikişubat Belediyesi de okul önlerinde çocuklarını bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu.

Onikişubat Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Heyecanına Ortak Oldu

Onikişubat Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Heyecanına Ortak Oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda ter dökerken, Onikişubat Belediyesi de okul önlerinde çocuklarını bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu.

04 Haziran 2023 Pazar 17:11

Kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, veli ve öğrencilere su ile çeşitli ikramlarda bulunarak gönüllere dokundu.

Sosyal belediyeciliğin öncüsü Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, farkını Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda da gösterdi. Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri sınava hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.

Çadırlar kuruldu, veli ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu

Onikişubat ilçesinde ikamet eden binlerce öğrencinin ortaokuldan bir üst öğrenim olan liseye geçme hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği LGS maratonu tamamlandı. 2 ayrı oturumda sınavlara giren olan lise öğrencisi adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullara geldi. Öğrenciler yapılan aramaların ardından sınıflardaki yerini alırken veliler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde okul çevrelerinde çalışmalara başlayan Onikişubat Belediyesi ekipleri de, sınav olan okulların önünde çadırlar kurarak, velilerin rahat bir şekilde çocuklarını bekleyebilecekleri alanlar oluşturdu.

155 dakika süren sınav süresince aileleri yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesi’nin su ve çeşitli ikramları ise gönüllere dokunurken, velileri memnun etti.

İkramlar karşısında şaşıran ve mutlu olan veliler Başkan Hanefi Mahçiçek’e ve Onikişubat Belediyesine bu jestinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca güneşten korumak için çadır kurulmasının ince bir düşünce olduğunu belirten veliler, Onikişubat Belediyesi farkını bir kez daha gördüklerini söyledi.

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