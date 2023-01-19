Onikişubat Belediyesi’nden Dev Enerji Yatırımı

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ‘Gelir Paylaşım Modeliyle’ güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji ile sözleşme imzaladı.

Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla EXPO 2023’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Onikişubat Belediyesi, Başkan Mahçiçek’in direktif ve öngörüleriyle enerji yatırımlarına farklı bir boyut kazandırdı.

Bu kapsamda 10 yıl süreli ‘Gelir Paylaşım Modeliyle’ güneş enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi amacıyla çıkılan ihaleyi, Türkiye’nin alanında lider enerji hizmet firması Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji aldı. İhalenin tamamlanmasının ardından Başkan Mahçiçek, Tres Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları ile bir araya gelerek protokol imzaladı.

Onikişubat Belediyesi, proje kapsamında 2.3megavat kurulu güce sahip panellerde üretilen elektriğin yüzde 12’isine sahip olurken, 10 yıl boyunca elektriği yüzde 12 indirimli kullanacak.

Elektrik üretim panelleri ise Belediye Hizmet Binası, Asfalt Şantiyesi, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri ve Nikah Salonu çatısı olmak üzere 4 farklı lokasyona kurulacak.

Sözleşme sonunda taşınmaz üzerinde yapılan 2090 kWe/2452.20kWp güneş enerjisi,tamamıyla belediyeye devredilecek.

“İlave kaynaklar üreterek halkımızadaha çok hizmet etme anlayışındayız”

Protokol imza törenin konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, doğa temelli çözümlerle elektrik giderlerini en aza indirmek amacıyla önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. Güneş Enerji Santrali’nin ardından Hidroelektrik Santral de kuracaklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bugün, Onikişubat Belediyemiz için önemli bir gün. Çok önemli bir ihtiyacımız olan elektrik giderlerini aşağı çekmek ve doğa temelli çözümlerle tasarruf ederek enerji ihtiyacımızı karşılamak için adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde açık bir ihale yapmıştık, güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için. İhalemiz sonuçlandı, imza töreninde ise ülkemizin alanında lider enerji hizmet firması Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları ile bir araya geldik. Bu projeyle Belediye Hizmet Binamız, Asfalt Şantiyemiz, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri ve Nikah Salonu’muzun elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacağız. Bu kabil projeler, Onikişubat Belediyesi’nin model olarak gündemine aldığı, Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye örnek olması bakımından güzel projeler. Bu nokta hem güneşten hem de hidroelektrik santralleriyle sudan elektrik üretimlerimiz olacak. Üç projemiz Devlet Su İşleri’nde hazırlanıyor. Onlar tamamlandıktan sonra da hidroelektrik santraline başlayacağız. Onikişubat Belediyesi sadece devletten aldığı alacağı kaynaklarla hizmetleri sürdüreceğiz anlayışında değil, ilave kaynaklar üreterek daha çok halkımıza hizmet etme anlayışında. Bu kabil projelere devam edeceğiz. Gelir paylaşımı modeliyle elde edeceğimiz projenin imza töreninde bulunmak ve hayata geçirmek bizler için mutluluk verici. Onikişubat’ımız ve Kahramanmaraş’ımız başta olmak üzere tabi ki ülke ekonomimize de katkılar sağlaması amacıyla ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat Belediyesiilk günden itibaren tasarruf edecek”

Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları ise Onikişubat Belediyesi’nin maddi bir yük altına girmeden enerji giderlerinde tasarruf edeceğini belirterek, “Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerde bulunuyoruz. Tres Enerji olarak kamuya, özel sektöre, belediyelere hizmet veren, finansmanlarını karşılayıp yatırımlarını yaptıktan sonra, anlaşma bittiğinde yüzde 100’ü kamuya kalacak şekilde bir iş modelimiz var. Dolayısıyla başkanımızın dediği gibi kamunun herhangi bir bütçesine yük getirmeden ilk günden itibaren tasarruf etmeye başlıyor. Sonucunda kamuya kalan bir gelir oluyor. Mutluyuz, gururluyuz. En hızlı şekilde projeyi gerçekleştirip hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. 2.3 megavat elektriği Kahramanmaraş halkımızın hizmetine sunma şerefine nail olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol metni imzalandı.