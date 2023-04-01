Onikişubat Belediyesi’nden Kale Mahallesi’nde Gönülleri Isıtan İftar Programı

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren barınmadan gıdaya, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar vatandaşların yanında olan Onikişubat Belediyesi, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletleri de içinde barındıran Ramazan ayının manevi iklimini uygun iftar programlarla yaraların sarılmasını hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi, gönül sofrasını Ramazan ayının 9’uncu gününde Kale Mahallesi’ne kurdu.

İftar çadırının kurulduğu alana beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

“Hepinize gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu mübarek Cuma gününde bizlerin davetine icabet ettiğiniz, soframızı paylaşmak için buradasınız. Sizlerle aynı havayı teneffüs etmek, aynı sofrada iftarımızı açmak bizim için onurdur. Hepinize gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Bizim belediyemizde görev yapan Kale Mahallesi’nden Mehmet Nar kardeşimiz de acı depremde Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldıracağız, mağduriyetleri çözeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da yaptığı konuşmada mahalle halkının Ramazan aylarını tebrik etti. Deprem yaralarını saracaklarını ve Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Sezal, “Değerli Kale Mahallesi sakinleri, Ramazan ayınız mübarek olsun. Biliyorsunuz çok yakın zamanda maalesef büyük bir afet yaşadık ama onun yaralarını sarmak için de hep beraber; başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, teşkilatlarımız, yardım kuruluşları ile mücadele ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldıracağız, deprem bölgesinde mağdur olan bütün kardeşlerimizin mağduriyetlerini çözeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın, AK Parti hükümetinin ve Cumhur İttifakı’nın gayretiyle sizlerin yarasını saracağız. Tez zamanda eski ve güzel günlerimize dönmeye çalışacağız. Bu zor zamanda Allah tuttuğunuz oruçları, ibadetlerinizi kabul etsin, Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun. İnşallah sağ salim bayrama da kavuşmayı Allah bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

İftarın ardından çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.