Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

Onikişubat Belediyesi’nden Kale Mahallesi’nde Gönülleri Isıtan İftar Programı

Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde düzenlediği programlarla iftar sofralarının bereketini vatandaşlarla paylaşan Onikişubat Belediyesi, Ramazan çadırını Kale Mahallesi’ne taşıdı. Programa Başkan Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da katıldı.

Onikişubat Belediyesi’nden Kale Mahallesi’nde Gönülleri Isıtan İftar Programı

Onikişubat Belediyesi’nden Kale Mahallesi’nde Gönülleri Isıtan İftar Programı

Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde düzenlediği programlarla iftar sofralarının bereketini vatandaşlarla paylaşan Onikişubat Belediyesi, Ramazan çadırını Kale Mahallesi’ne taşıdı. Programa Başkan Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da katıldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:47

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren barınmadan gıdaya, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar vatandaşların yanında olan Onikişubat Belediyesi, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletleri de içinde barındıran Ramazan ayının manevi iklimini uygun iftar programlarla yaraların sarılmasını hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi, gönül sofrasını Ramazan ayının 9’uncu gününde Kale Mahallesi’ne kurdu.

İftar çadırının kurulduğu alana beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

“Hepinize gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu mübarek Cuma gününde bizlerin davetine icabet ettiğiniz, soframızı paylaşmak için buradasınız. Sizlerle aynı havayı teneffüs etmek, aynı sofrada iftarımızı açmak bizim için onurdur. Hepinize gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Bizim belediyemizde görev yapan Kale Mahallesi’nden Mehmet Nar kardeşimiz de acı depremde Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldıracağız, mağduriyetleri çözeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da yaptığı konuşmada mahalle halkının Ramazan aylarını tebrik etti. Deprem yaralarını saracaklarını ve Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Sezal, “Değerli Kale Mahallesi sakinleri, Ramazan ayınız mübarek olsun. Biliyorsunuz çok yakın zamanda maalesef büyük bir afet yaşadık ama onun yaralarını sarmak için de hep beraber; başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, teşkilatlarımız, yardım kuruluşları ile mücadele ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldıracağız, deprem bölgesinde mağdur olan bütün kardeşlerimizin mağduriyetlerini çözeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın, AK Parti hükümetinin ve Cumhur İttifakı’nın gayretiyle sizlerin yarasını saracağız. Tez zamanda eski ve güzel günlerimize dönmeye çalışacağız. Bu zor zamanda Allah tuttuğunuz oruçları, ibadetlerinizi kabul etsin, Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun. İnşallah sağ salim bayrama da kavuşmayı Allah bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

İftarın ardından çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nden Kale Mahallesi’nde Gönülleri Isıtan İftar Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta esnafa yeni geçici çarşılar yapılıyor
Kahramanmaraş’ta esnafa yeni geçici çarşılar yapılıyor
Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Bakan Karaismailoğlu ile Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Göksun’da Gönül Sofralarına Misafir Oldu
Başkan Güngör, Göksun’da Gönül Sofralarına Misafir Oldu
Başkan Gürbüz rakamlarla açıkladı! Elbistan’da 992 enkaz kaldırıldı!
Başkan Gürbüz rakamlarla açıkladı! Elbistan’da 992 enkaz kaldırıldı!
Hava Sıcaklıkları Yurt Genelinde Artacak
Hava Sıcaklıkları Yurt Genelinde Artacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber