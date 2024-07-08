Pazarcık belediyesi 75 yeni personel alacak!

Alım Yapılacak Pozisyonlar
Belediyenin yayınladığı ilana göre alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
Büro Personeli: 30 kişi
Temizlik İşçisi: 12 kişi
Beden İşçisi (Genel): 15 kişi
Şoför: 5 kişi
Özel Güvenlik Personeli: 5 kişi
Tekniker: 2 kişi
Ziraat Mühendisi: 1 kişi
İnşaat Mühendisi: 1 kişi
Mimar: 2 kişi
Makine Mühendisi: 1 kişi
Jeofizik Mühendisi: 1 kişi
Başvuru Süreci ve Detayları
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 9-10 Temmuz tarihleri arasında Menderes Mahallesi, Kartalkaya Bulvarı No:89 Belediye Hizmet Binası, Pazarcık/Kahramanmaraş adresine başvurularını yapabilecekler. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve detaylar hakkında daha fazla bilgiye belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önemle duyurulmuştur.