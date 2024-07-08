Pazarcık belediyesi 75 yeni personel alacak!

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Belediyenin yayınladığı ilana göre alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Büro Personeli: 30 kişi

Temizlik İşçisi: 12 kişi

Beden İşçisi (Genel): 15 kişi

Şoför: 5 kişi

Özel Güvenlik Personeli: 5 kişi

Tekniker: 2 kişi

Ziraat Mühendisi: 1 kişi

İnşaat Mühendisi: 1 kişi

Mimar: 2 kişi

Makine Mühendisi: 1 kişi

Jeofizik Mühendisi: 1 kişi

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 9-10 Temmuz tarihleri arasında Menderes Mahallesi, Kartalkaya Bulvarı No:89 Belediye Hizmet Binası, Pazarcık/Kahramanmaraş adresine başvurularını yapabilecekler. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve detaylar hakkında daha fazla bilgiye belediyenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önemle duyurulmuştur.