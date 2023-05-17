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Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta depremin ardından üretime başlayan çiftçiler, keçi sütünden peynir yapımına yeniden başladı.

Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor

Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta depremin ardından üretime başlayan çiftçiler, keçi sütünden peynir yapımına yeniden başladı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:53

Pazarcık ve mahallerinde üretilen doğal organik bitkilerden beslenen keçilerin sütünden üretilen Türkiye'de ve Dünyada Pazarcık peyniri olarak üne kavuşan yöre peynirine sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden talep yağıyor.

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta üretimi artırmak ve hayatı normale döndürmek adına peynir üretimini hızlandıran yöre çiftçileri Mayıs ayının girmesiyle peynir üretimini hızlandırdı.

Yaklaşık 160 liradan satışa sunulan peynir için üreticiler, yağmur yağışlarından kaynaklanan mera ve otlağın bol olmasından dolayı bu yıl üretimde rekor bekliyor.

Bölgede 40 yıl dağlarda keçi otlattığını ifade eden Veli Güneysu, ilerleyen yaşına rağmen hanımıyla beraber peynir üretimi yapıyor.

Geçim kaynaklarının süt ve süt ürünleri olduğunu söyleyen Veli Güneysu, “Biz bu peynire ömrümüzü verdik içerisinde kesinlikle katkı maddesi olmadığı gibi hakiki keçi sütünden yapıyoruz” dedi.

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Pazarcık Peyniri Pazara Hazırlanıyor
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